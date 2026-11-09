Російські порти втрачають вантажі та гроші: чому Кремль не хоче їх рятувати

Проблеми з морською логістикою дедалі сильніше б'ють по економіці Росії. Південні порти страждають через погіршення безпекової ситуації в Азово-Чорноморському басейні, проте Кремль залишив бізнес сам на сам із наслідками розв'язаної війни.

Що сталося з російськими портами

У вересні обсяги перевалки на окремих південних терміналах скоротилися на 95 – 100%, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Особливо відчутними проблеми стали для експорту зерна та сільськогосподарської продукції. У липні та серпні обсяги перевалки в південних портах Росії обвалилися більш ніж удвічі. Замість звичних 7,9 мільйона тонн окупантам вдалося вивезти лише 3,8 мільйона тонн вантажів.

Вантажні перевезення через південні порти майже зупинилися, а значну частину потоків переорієнтували на північно-західні напрямки,

– зазначають у розвідці.

Це створює додаткові труднощі для російських експортерів. Адже перенаправлення вантажів на інші напрямки не дозволяє повністю компенсувати втрати південних портів.

Чому місцева влада благає про допомогу

Через катастрофічне падіння експорту портова галузь ворога опинилася у глибокій кризі. Регіональна влада та представники портової галузі вже звернулися до федерального уряду з проханням про фінансову підтримку.

Вони хочуть отримати:

субсидії на зарплати працівникам;

компенсації за утримання обладнання;

пільгові кредити;

та відтермінування податкових і орендних платежів.

Окремо галузь просить збільшити страхове покриття воєнних ризиків. Через зменшення обсягів експорту частина працівників уже втратила роботу або перейшла на скорочений графік.

Однак російський уряд не поспішає допомагати, оскільки це дорого обійдеться бюджету.

Неготовність російської влади допомагати бізнесу свідчить про небажання брати на себе додаткові витрати в умовах воєнного навантаження на бюджет,

– зауважують у СЗРУ.

Адже лише компенсація витрат на оплату праці портових працівників могла б коштувати федеральному бюджету 6,6 – 8 мільярдів рублів на рік.

Міністерство фінансів Росії прямо заявило, що не буде адміністративно визначати умови перестрахування воєнних ризиків.

Зауважте! Понад те, відтермінування орендних платежів за федеральне майно росіянам пропонують на жорстких платних умовах. Умови передбачають ключову ставку центробанку плюс 5,18% річних, що означає для російського бізнесу, який і так втратив доходи, лише нові борги.

Нагадаємо, проблеми з експортом продовольства в Росії почали стрімко загострюватися ще на початку осені. У вересні окупанти змогли вивезти через порти Чорного та Азовського морів лише 300 тисяч тонн зерна, що майже у 16 разів менше за торішні показники. Тоді російські компанії почали гарячково перекидати вантажі на Балтійське море, проте така доставка обходиться на 30 – 35% дорожче.