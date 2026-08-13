Українське зерно нікуди везти: блокада портів Росією поставила фермерів на межу виживання

Російські атаки на чорноморські порти майже зупинили експорт українського зерна саме в розпал жнив, через що фермери залишаються без коштів для продовження роботи. Якщо проблему з логістикою не вирішити, під загрозою опиниться не лише нинішній урожай, а й посівна кампанія наступного року.

Росія майже зупинила український аграрний експорт

Україна є одним із найбільших виробників пшениці, кукурудзи та соняшникового насіння у світі, повідомляє Reuters. Близько 90% експорту цих культур проходить через чорноморські порти, тому нова хвиля російських атак безпосередньо вдарила по фермерах.

Особливо гостро проблема проявилася під час нинішніх жнив. Українські аграрії вже збирають пшеницю, а наступного місяця стартує сезон кукурудзи. Водночас зерносховища в багатьох господарствах заповнюються, а можливостей для продажу продукції стає дедалі менше.

Фермер із Житомирської області Сергій Рибалко розповів Reuters, що його господарство втратило дві третини землі після окупації частини півдня України у 2022 році. Тепер новою проблемою стала фактична зупинка експорту через Чорне море.

"Нікуди відправляти це зерно", – зазначив фермер. За його словами, раніше він продавав урожай великим українським експортерам та місцевим переробним підприємствам, але тепер закупівлі практично зупинилися.

Сільське господарство забезпечує майже 60% експортної виручки України, тому проблеми з вивезенням зерна створюють додатковий тиск на економіку держави під час війни.

За даними української портової адміністрації, у липні та на початку серпня Росія здійснила понад 70 атак на портову інфраструктуру України та 62 удари по суднах. На цьому тлі за перші два тижні серпня експорт зерна впав на 75% у річному вимірі.

Україна очікує, що цьогорічний урожай зернових становитиме близько 60 мільйонів тонн, майже стільки ж, як і у 2025 році. Проте хороший урожай парадоксальним чином став проблемою: продукцію потрібно зберігати та продавати, а логістичні можливості обмежені.

Фермери ризикують залишитися без грошей на нову посівну

Через надлишок зерна на внутрішньому ринку українські ціни падають, тоді як світові котирування, навпаки, зростали на тлі перебоїв із постачаннями з Чорноморського регіону.

За оцінками аналітиків, українські фермери нині можуть отримати прибуток від експорту лише пшениці. На інших зернових культурах вони ризикують навіть не покрити собівартість виробництва.

Це створює проблему вже для наступного аграрного сезону. Аграріям потрібні кошти на пальне, зарплати працівникам, добрива та підготовку до посіву озимих культур.

Фермер Сергій Рибалко, який після початку повномасштабної війни значно збільшив боргове навантаження для відновлення господарства, оцінює свої щомісячні потреби під час жнив приблизно у 20 мільйонів гривень. Ці гроші необхідні для обслуговування кредитів, виплати зарплат і закупівлі пального.

Водночас альтернативні маршрути експорту зараз знайти складніше, ніж на початку повномасштабної війни. У 2022 році українське зерно перенаправляли залізницею та автомобільним транспортом через західні кордони.

Однак тепер можливості обмежують суворіший торговельний режим з Євросоюзом, проблеми з рівнем води на Дунаї, російські удари по залізничній інфраструктурі та напружені відносини з Польщею через конкуренцію українського зерна.

Крім того, Україні може забракнути потужностей для зберігання врожаю. Міністерство аграрної політики оцінює потенційний дефіцит складських площ у 11 мільйонів тонн.

Національний банк України раніше оцінював, що через блокаду чорноморських портів Україна може втратити близько 2,5 мільярда доларів валютної виручки до кінця року. Українська аграрна асоціація, своєю чергою, оцінює потенційні втрати фермерів від дорожчої логістики приблизно у 3 мільярди доларів.

Уряд уже розширює програми державного кредитування, пом'якшує умови отримання позик та знижує ставки за кредитами на поповнення оборотного капіталу. Однак для аграріїв ключовим питанням залишається відновлення стабільного експорту.

Адже проблема може вдарити по Україні не лише зараз. Якщо фермери не отримають достатньо коштів від нинішнього врожаю, вони ризикують не мати ресурсів для посівної. А це вже може створити значно серйозніші наслідки для українського агросектору та світового продовольчого ринку.

Тим часом Україна розглядає можливість перевозити зерно залізницею через Молдову до румунської Констанци, щоб зменшити залежність від морських маршрутів. Київ уже обговорює з Кишиневом пільговий тариф на транзит, який може бути на 50% нижчим за номінальний.