ЄС остаточно встановив межову ціну на російську нафту: що далі

У ЄС після тривалих суперечок погодили стелю цін на російську нафту. Її встановили на рівні 60 доларів за барель.

Цей рівень є значно щедрішим, аніж ті суми, які пропонували Польща та країни Балтії, але нижча, аніж пропозиції Греції та Мальти в 70 доларів.

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Наразі гранична ціна є вищою, ніж та, за якою Росія вже продає більшу частину своєї нафти. Але однією із цілей ЄС було залишити потік нафти агресора стабільним.

Оскільки Росія вже продає свою нафту зі знижкою, верхня межа вище, ніж ціна флагманського сорту країни – відомого як Urals – яка впала до 45,31 долара за барель на цьому тижні в порту Приморськ на Балтійському морі. У середу вона виросла до $48,04,

– пише Bloomberg

Додаткові умови

Лідери ЄС домовилися про додаткові умови, спрямовані на покарання Москви, включаючи механізм, який дозволить переглядати ціну кожні два місяці. План також включає умову, що кожна нова ціна має бути щонайменше 5% нижче середніх ринкових ставок.

Угода також вводить 45-денний пільговий період для суден в морі, які завантажили свій вантаж до понеділка 5 грудня, даючи їм час до 19 січня, щоб вивантажити нафту.

Як відреагувала Росія

Міністр закордонних справ РФ Лавров зазначив у четвер, що рівень верхньої межі ціни не має значення. Раніше Росія заявила, що не буде продавати нафту нікому, хто погодиться на верхню межу. Наразі світова увага прикута до майбутніх дій агресора.