Естонія дозволила конфіскувати російські активи, втім є певні обмеження

Президент Естонії Алар Каріс затвердив закон, що дозволяє передавати російські активи Україні. Втім, є певні обмеження, пов'язані з вилученням активів.

Є важливий нюанс

Каріс уточнив, що конфіскація майна можлива тільки для осіб, у причетності до протиправних дій яких знайдено достатньо доказів.

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Президент додав, що новий закон має бути інтерпретований таким чином, що передача майна стосується осіб, які активно брали участь у воєнній агресії чи порушенні норм ведення війни.

Той факт, що чиїсь активи були заморожені через міжнародні санкції, не є достатньою підставою для відчуження майна,

– зазначив президент Естонії.

Алар Каріс визнав, що конфіскація майна через участь у воєнній агресії може породжувати невирішені юридичні питання, але "парламент має бути здатен зробити політичний вибір навіть у такій невизначеній ситуації".

Незалежно від думок про обране в Естонії рішення, не викликає сумнівів те, що ми повинні знайти ефективні способи забезпечення права жертв агресії отримати компенсацію від тих, хто завдав шкоди,

– підсумував Каріс.

Передача російських активів на користь України

Закон, який 15 травня підтримали 65 депутатів Рійгікогу, дозволяє використовувати заморожене на підставі санкцій майно осіб та підприємств, які сприяли протиправній діяльності Росії, як передоплату за шкоду, яку Росія повинна відшкодувати Україні.

Юристи розходяться в думках щодо дієвості закону.

В кінці травня Рада ЄС прийняла низку законів, які забезпечують використання чистого прибутку від заморожених активів Росії на подальшу військову підтримку України, а також на зміцнення її оборонного потенціалу та реконструкцію країни.

Активи Центрального банку Росії були заморожені на суму понад 300 мільярдів доларів у різних західних юрисдикціях. Зокрема, заморожені активи, які знаходяться у Франції, могли б бути використані для таких проєктів, як будівництво нової гідроелектростанції на місці Каховської ГЕС.