Долар можуть "відпустити": коли НБУ скасує фіксований курс

Фіксований курс долара може перейти до плаваючого. Це прописано у стратегії НБУ, але коли це станеться поки не відомо.

Коли скасують фіксований курс

Фінансовий аналітик Михайло Демків розповів, що нинішня стратегія НБУ є частиною домовленості України з МВФ. Близько року тому фіксований курс долара підняли з 29 гривень до 36 гривень. На його думку, подібного поки чекати не варто.

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Швидше за все, його не буде, принаймні я так читаю цей документ,

– зауважив аналітик.

Замість підвищення фіксованого курсу, НБУ може ухвалити рішення його "відпустити". Проте це найімовірніше станеться на початку 2024 року.

Не впевнений, що до кінця цього року, можливо, десь на початку наступного нас чекає перехід до ситуації, коли ЗМІ знову щодня оприлюднять курс НБУ, і він змінюватиметься,

– додав Демків.

Він очікує, що зміна курсу буде поступова, а коливання будуть в обидва боки.

Курс долара 20 липня

Протягом 20 липня курс долара коливався у межах 1 – 6 копійок, але в цілому залишився без змін. Експерти прогнозують подальшу стабільність.