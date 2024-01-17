Орбан +1: тепер в ЄС дві країни, які проти виділення Україні коштів

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію угорського лідера Віктора Орбана щодо надання Україні макрофінансової допомоги. Він запропонував переробити її концепцію та спосіб надання.

Позиція Словаччини

Ще в кінці грудня Орбан заблокував рішення ЄС про виділення Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги. На його думку, ці кошти не повинні бути виділені безпосередньо з бюджету ЄС.

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Тоді прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо разом із 25 іншими лідерами держав проголосували за виділення коштів, проте 16 січня він змінив думку й сказав, що позиція Орбана є розумною.

Якщо ми хочемо допомогти Україні – а я думаю, нам потрібно це зробити, – ми маємо робити це, не руйнуючи бюджет ЄС,

– сказав Орбан.

Тож лідер Словаччини запропонував, як альтернативу, щороку видавати гроші Україні з урахуванням її поточних проблем й можливістю заблокувати фінансування.

Що кажуть у ЄС

Після того, як Фіцо переміг на виборах, Словаччина декілька разів міняла свою позицію щодо України. У жовтні країна заявила, що більше не постачатиме зброю, але надаватиме гуманітарну допомогу, проте уже у листопаді було оголошено про надання боєприпасів приватних виробників.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що світ має об'єднатися та посилити свою допомогу Україні, щоб та могла чинити опір Росії.

Українцям потрібне передбачуване фінансування у 2024 році та в наступні роки. Їх потрібно постійно забезпечувати достатньою кількістю зброї, щоб Україна могла захиститися та повернути свою територію,

– сказала вона.

До слова наступна зустріч лідерів ЄС щодо виділення Україні коштів відбудеться 1 лютого.