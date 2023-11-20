Кругленька сума: Японія виділить Україні кошти на відновлення

Японія хоче виділити кошти для підтримки проєктів економічного відновлення України. Нині велика делегація з країни перебуває в Києві.

Японія хоче виділити гроші Україні

Японія планує надати Україні 160 мільйонів євро на фінансування проєктів економічного відновлення. Якраз ці проєкти обговорювалися на зустрічі з державним МЗС Японії Кійото Цуджі, державним міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Івата й представниками японського бізнесу.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови.

Також він додав, що Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, зокрема у переробній промисловості.

Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України,

– додав він.

Міністри Японії запевнили, що країна й надалі підтримуватиме Україну. Саме тому іноземна делегація перебуває сьогодні в Києві напередодні конференції з відновлення, яку проведуть представники партнера.

Україна отримала нову фінансову допомогу

У жовтні Україна отримала дев'ятий транш макрофінансової допомоги за 2023 рік. Сума складає 2,8 мільярда доларів й охоплює фінансування від таких міжнародних партнерів:

ЄС – 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);

США – 1,15 млрд доларів (грант).

Загальна сума допомоги за програмою МФД складає 15 мільярдів євро. З них близько 10,9 мільярда доларів на умовах гранту надало США.

Міжнародне фінансування спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я,

– йдеться у Мінфіні.

Натомість від міжнародних партнерів Мінфіну вдалося залучити протягом року – 35,4 мільярда доларів.