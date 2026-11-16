Кошти на ППО та дрони: ЄС перерахував Україні грошову допомогу

У понеділок, 16 листопада, Європейська Комісія офіційно перерахувала Україні 1,71 мільярда євро в межах масштабної кредитної програми. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, артилерійських боєприпасів та сучасних систем протиповітряної оборони, зокрема радарів раннього попередження.

Яку допомогу отримала Україна від ЄС

Це вже восьмий платіж Україні в межах оборонного компонента кредиту на підтримку України, про що йдеться на сайті Європейської Комісії.

Приблизно 40% від загальної суми виплати спрямують на фінансування контрактів із виробниками, зареєстрованими в Євросозі.

Важливо! До кінця року Україна ще може отримати 23,6 мільярда євро фінансової підтримки від ЄС. Ця сума включає близько 19,2 мільярда євро в межах кредиту на підтримку України, з яких 10,2 мільярда євро передбачено для зміцнення оборонно-промислового потенціалу України, а 9 мільярдів євро – для бюджетної підтримки.

Крім того, у межах програми Ukraine Facility на цей рік залишається доступними майже 4,4 мільярда євро бюджетної підтримки.

Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення ЄС та його держави-члени надали Україні загалом 237,6 мільярда євро допомоги.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії Сьогодні ми також перерахували понад 1,7 мільярда євро на допомогу в закупівлі безпілотників, боєприпасів і систем протиповітряної оборони для України. Крім того, майже 8 мільярдів євро – найбільший в історії одноразовий платіж у межах програми Ukraine Facility – вже прямують до України завдяки рішенню Європейської Комісії.

Урсула фон дер Ляєн додала, що Європа й надалі підтримуватиме Україну та допомагатиме їй зберігати стійкість перед обличчям посилених російських атак.

Підтвердив виділення допомоги й чинний прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Про це йдеться у його соціальних мережах.

Сергій Корецький Прем'єр-міністр України Зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили фінансову стійкість України, підтримку нашої економіки та європейську інтеграцію. Подякував за 1,7 мільярда євро від ЄС на посилення оборони у межах Ukraine Support Loan. Гроші сьогодні вже надійшли на казначейський рахунок і будуть спрямовані на першочергові оборонні потреби.

З урахуванням цього траншу Україна отримала вже 14,6 мільярда євро оборонного фінансування в межах цього механізму.

Нагадаємо, що також ЄС запровадив нові санкції проти Росії. До списку потрапили як фізичні, так і юридичні особи.