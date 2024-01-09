Міжнародні партнери профінансували третину пенсій українців

Завдяки міжнародній грошовій допомозі відбувається пришвидшення відновлення української економіки. Вдало проведені реформи дозволили українській системі стати більш незалежною.

Фінансування пенсій у 2023 році

Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що протягом минулого року 65% доходів ПФУ це відрахування ЄСВ. При цьому, міжнародні гранти та пільгові кредити покрили ще 35%.

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Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з податків та фінансів Тобто переважну частину пенсій Україна фінансує самостійно. Цього місяця очікуємо на позитивні новини з Вашингтону та Брюсселю.

Доходи ПФУ зросли протягом 2023 року до 777,8 мільярда гривень. Для порівняння, цей показник збільшився на 156,9 мільярда гривень або 25,4% більше ніж у 2022 році.

Гетманцев зауважує, що план доходів ПФУ торік було перевиконано на 1,6%. У гривневому еквіваленті це 6,9 мільярда.

Як формуються доходи ПФУ

Найбільше зростанню доходів ПФУ у 2023 році сприяло розширення функціонала фонду. Ще у 2022 році ця державна організація почала займатися виплатами та нарахуванням пільг, субсидій. З 2023 року ПФУ також почав виконувати функції ФССУ.

Загалом доходи ПФУ збільшились на 100 мільярдів гривень або 16,3%.

При цьому, дохід ПФУ з ЄСВ та інших обов'язкових платежів також збільшився. Загалом він зріс на 59,5 мільярдів гривень чи 14,7%.

Збільшився і трансферт, який виділявся з держбюджету. Показник його зростання – 19,2% або 40,4 мільярда гривень.