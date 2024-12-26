Фінляндія підозрює російський танкер до пошкодження кабелю в Балтійському морі

Фінляндія розслідує інцидент із танкером російського тіньового флоту. Нафтовий танкер може бути причетний до пошкодження підводного електричного кабелю між Фінляндією та Естонією.

Як танкер пошкодив електричний кабель

Танкер Eagle S був затриманий фінськими службами після того, як у середу відбулося відключення кабелю Estlink 2 у Фінській затоці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Судно, зареєстроване на Островах Кука, перевозило російську нафту до Єгипту й було зафіксоване неподалік місця інциденту, проходячи над кабелем.

Зауважте! Цей старий танкер належить до так званого тіньового флоту Росії, який використовують для обходу міжнародних санкцій на експорт нафти.

Фінські слідчі особливо зацікавлені у цьому судні, оскільки такі старі та часто неналежно обслуговувані кораблі стали інструментом для здійснення санкційного імпорту.

Зауважте! Інцидент, імовірно, є черговим випадком пошкодження трубопроводів і кабелів у Балтійському морі, спричиненим іноземними суднами. Це викликає занепокоєння, що об'єкти критичної інфраструктури між країнами НАТО стають цілеспрямованими цілями.