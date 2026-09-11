Важливе оновлення: кого з українців звільнили від проходження фізичної ідентифікації

Держава кардинально змінює підхід до перевірки отримувачів соціальних виплат. Влітку уряд ухвалив новий закон, який дозволяє одній категорії осіб не проходити фізичну ідентифікацію.

Хто може не проходити фізичну ідентифікацію

Щоб Пенсійний фонд України продовжував стабільно нараховувати виплати, частина громадян зобов'язана підтвердити свою особу до 31 грудня 2026 року, що пише Пенсійний фонд України.

Жорсткі вимоги щодо щорічної ідентифікації стосуються двох конкретних категорій українців:

пенсіонерів, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях; літні люди, які виїхали за кордон та перебувають там понад 183 дні протягом календарного року, або ж оформили статус біженця чи тимчасовий захист без документів на постійне проживання.

Але виникло нововведення щодо внутрішньо переміщених осіб, які були зареєстровані на окупованих територіях. Завдяки новому закону, ухваленому Верховною Радою 1 липня 2026 року, цю категорію громадян повністю звільнили від необхідності проходити виснажливу ідентифікацію.

Зокрема, пройти фізичну ідентифікацію можна особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ, або ж дистанційно – через вебпортал електронних послуг за допомогою "Дія.Підпис".

Також доступний варіант відеоконференції або звернення до консульської установи України за кордоном.

Які ще дедлайни важливо не пропустити

Нагадаємо, що пенсіонерам дали всього 10 днів на інформування Пенсійного фонду про працевлаштування, звільнення чи зміну місця проживання, інакше держава примусово стягне до 20% від виплат.

Крім того, клієнтам державного "Укрексімбанку" слід терміново діяти. Вже з 1 жовтня 2026 року ця установа повністю припиняє виплату пенсій.