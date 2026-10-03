Фонд України та США підписав першу угоду щодо корисних копалин

Спільний фонд України та США уклав першу угоду у сфері критично важливих корисних копалин. На старті інвестиції спрямують на проєкти з видобутку рідкоземельних елементів, урану, берилію та цирконію.

Про це повідомляє керівник інвестиційного відділу Американської корпорації міжнародного розвитку (DFC) Конор Коулман.

Що відомо про угоду?

Спільний американо-український фонд реконструкції уклав свою першу угоду у сфері видобутку критично важливих корисних копалин. За даними Reuters, на початковому етапі фонд зосередиться на проєктах із видобутку, які перебувають на ранній стадії розвитку.

Серед стратегічних напрямків – рідкоземельні елементи, уран, берилій та цирконій. У США ці ресурси належать до переліку критично важливих, а їхні стабільні поставки є одним із пріоритетів американської економічної політики.

Для українського народу вкрай важливо, щоб ми інвестували саме зараз,

– заявив Коулман.

Перша угода передбачає близько 30 мільйонів доларів інвестицій у проєкти у сфері критичних мінералів. Загальний обсяг нових проєктів фонду, включно з енергетичними, становить близько 70 мільйонів доларів.

Одночасно фонд схвалив нові проєкти, спрямовані на посилення української енергетики. Зокрема, йдеться про акумуляторну систему, яка зможе забезпечувати резервне електропостачання приблизно 600 тисяч домогосподарств протягом до двох годин.

Також передбачена участь фонду в капіталі когенераційної платформи. Вона має створювати та експлуатувати енергетичні хаби для відновлення пошкоджених систем тепло- та електропостачання.

Окремо DFC раніше погодила майже 100 мільйонів доларів кредиту для ДТЕК на енергетичні потреби.

Нагадаємо, США та Україна створили U.S. – Ukraine Reconstruction Investment Fund (URIF) у межах угоди про економічне партнерство, підписаної у 2025 році. Фонд має інвестувати у стратегічні для України та США сфери – критичні корисні копалини, енергетику, інфраструктуру, оборону та технології.

На старті DFC внесла до фонду 75 мільйонів доларів, а Україна мала надати співмірний внесок, сформувавши початковий капітал у 150 мільйонів доларів.