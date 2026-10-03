Об этом сообщает руководитель инвестиционного отдела Американской корпорации международного развития (DFC) Конор Коулман.

Что известно о сделке?

Совместный американо-украинский фонд реконструкции заключил свою первую сделку в сфере добычи критически важных полезных ископаемых. По данным Reuters, на начальном этапе фонд сосредоточится на проектах по добыче, которые находятся на ранней стадии развития.

Среди стратегических направлений – редкоземельные элементы, уран, бериллий и цирконий. В США эти ресурсы входят в перечень критически важных, а их стабильные поставки являются одним из приоритетов американской экономической политики.

Для украинского народа крайне важно, чтобы мы инвестировали именно сейчас,

– заявил Коулман.

Первое соглашение предусматривает около 30 миллионов долларов инвестиций в проекты в сфере критически важных минералов. Общий объем новых проектов фонда, включая энергетические, составляет около 70 миллионов долларов.

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Одновременно фонд одобрил новые проекты, направленные на укрепление украинской энергетики. В частности, речь идет об аккумуляторной системе, которая сможет обеспечивать резервное электроснабжение примерно 600 тысяч домохозяйств в течение до двух часов.

Также предусмотрено участие фонда в капитале когенерационной платформы. Она должна создавать и эксплуатировать энергетические хабы для восстановления поврежденных систем тепло- и электроснабжения.

Отдельно DFC ранее одобрила кредит на сумму почти 100 миллионов долларов для ДТЭК на энергетические нужды.

Напомним, США и Украина создали Фонд " U.S. – Фонд инвестиций в восстановление Украины " (URIF) в рамках соглашения об экономическом партнерстве, подписанного в 2025 году. Фонд должен инвестировать в стратегические для Украины и США сферы – критически важные полезные ископаемые, энергетику, инфраструктуру, оборону и технологии.

На старте DFC внесла в фонд 75 миллионов долларов, а Украина должна была предоставить сопоставимый вклад, сформировав начальный капитал в размере 150 миллионов долларов.