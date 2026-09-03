Європа зіткнулась з проблемою: чи виставить країнам газу взимку

Європа наближається до завершення літа. Однак робить це з низьким рівнем запасів природного газу. Зокрема, це загрожує посилити глобальну боротьбу за постачання.

Що відбувається у Європі щодо газу

Регіону все ще потрібно понад 100 терават-годин газу вартістю більш як 7 мільярдів євро за поточними цінами, щоб досягти навіть найнижчого цільового рівня заповнення сховищ – 75%, згідно з розрахунками Bloomberg.

Для цього темпи закачування газу мають бути такими, яких так в сезон не спостерігали з часів енергетичної кризи 2022 року. Це створює ризик того, що зимові ціни на газ в Європі перевищать 100 євро за мегават-годину.

Після останньої газової кризи країни ЄС вирішили щороку накопичувати значні запаси газу, щоб захиститися від майбутніх перебоїв із постачанням. Але війна з Іраном призвела до зростання короткострокових цін на газ та зробила накопичення запасів економічно невигідним.

Через це деякі країни, зокрема Німеччина, намагаються досягти навіть нещодавно послаблених цільових показників заповнення сховищ.

Уряди та енергетичні компанії відкладали закупівлі, сподіваючись, що постачання СПГ відновляться, а ціни вчасно знизяться, щоб заповнити сховища до зими. Цього не сталося.

Зокрема, СПГ-танкери проходять через Ормузьку протоку значно рідше, ніж нафтові танкери. Ціни більш ніж удвічі вищі, ніж рік тому. Якщо перебої триватимуть узимку, Європі, можливо, доведеться платити ще більше, щоб гарантувати доставку дефіцитних вантажів СПГ на свої береги.

Мало хто очікує, що Європа зіткнеться з фізичним дефіцитом газу, оскільки вона може дозволити собі платити більше за паливо. Однак це не означає, що Європа буде захищена від економічних наслідків високих цін на енергоносії.

Конкуренція за газ на цю зиму вже посилилася:

Індія поспішила замінити втрачені поставки з Катару: її імпорт СПГ у серпні зріс до найвищого рівня майже за шість років.

Тайвань і Таїланд також шукають додаткові обсяги.

Південна Корея забезпечує поставки на зиму.

Навіть усередині Європи рівень підготовки до таких викликів суттєво відрізняється. Італія заповнила свої газові сховища приблизно на 83%. Водночас сховища Німеччини – найбільші на континенті – заповнені лише трохи більш ніж наполовину. Низький рівень запасів у Німеччині може змусити країну збільшити зимовий імпорт, посиливши конкуренцію за газ усередині Європи. Незвично низькі запаси також мають Нідерланди та Бельгія – важливі торговельні центри, через які газ постачається до сусідніх країн.

Додатковий виклик може виникнути в січні, коли заборона ЄС на імпорт російського СПГ призведе до втрати обсягів, еквівалентних приблизно 5% потреб Євросоюзу в газі. Деякі трейдери припускають можливе відтермінування заборони, однак Брюссель неодноразово це заперечував.

Нагадаємо, що з 1 січня Європа відмовляється від довгострокових контрактів на імпорт СПГ. А вже з 30 вересня 2027 року під забороною буде імпорт трубопровідного газу за довгостроковими контрактами.

Зокрема, раніше ЗМІ писали, що газу в сховищах Європи рекордно мало. Зокрема, запаси опустилися до найнижчого рівня для цієї пори року щонайменше з 2011 року.