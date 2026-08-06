Запаси газу в Європі

Наразі газосховища не заповнені й на 58%. Це найменше з початку ведення статистки і на цілих 12% менше, ніж торік, пише Reuters.

Причиною стали повільні темпи закачування газу влітку.

Європейські уряди та трейдери розраховували на імпорт СПГ. Однак після початку війни на Близькому Сході була закрита Ормузька протока, яка забезпечувала до 20% світових поставок скрапленого газу із Катару.

Дефіцит СПГ призвів до того, що короткострокові ціни на газ стали вищі за зимові контракти. Через це купувати паливо зараз, щоб закачати його в сховища і продати взимку, економічно невигідно.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зараз немає жодного фінансового стимулу заповнювати сховища за ринковими цінами,

– зазначив дослідник з Aurora Energy Research Джейкоб Мандел.

Єврокомісія, щоправда, заявляє, що, досягти цільового рівня у 80% до грудня цілком реально. Однак більшість аналітиків налаштовані значно песимістичніше.

За їхніми прогнозами, максимальний рівень заповненості газосховищ перед зимою становитиме лише 67 – 76%.

Зростання цін на газ

Аналітики попереджають, що низький рівень газу в сховищах Європи створив "дуже ризиковану ситуацію" через зростання його вартості.

За даними Energy Aspects, ціни на газ цієї зими можуть коливатися в діапазоні від 60 до 80 євро за мегават-годину, залежно від того, коли нормалізується рух через Ормузьку протоку.

Однак у разі, якщо поставки катарського СПГ так і не відновляться, а зима буде холоднішою за звичайну, середня спотова ціна газу з листопада по березень може зрости до 110 євро за мегават-годину. Тоді запаси в сховищах на кінець березня залишаться на рівні лише 10%.

Якщо ж Європа захоче завершити зиму із запасами у 16%, купувати газ доведеться в середньому по 210 євро за мегават-годину.

Якщо зима буде дуже холодною або буде тривалий період холодної погоди, то доведеться вдатися до певного обмеження попиту, підвищення цін, інакше на європейських ринках просто закінчиться газ,

– упевнений аналітик Wood Mackenzie Девід Льюїс.

У підсумку зростання вартості газу перекладуть на домогосподарства та бізнес. На думку фахівців, це означатиме вищі рахунки за енергоносії не лише цієї, а й наступної зими.

Нагадаємо, Євросоюз наразі робить ставку на зимовий імпорт газу. У Брюсселі вважають, що мають достатній резерв потужностей для прийому СПГ і у разі потреби зможуть наростити постачання. Разом із газом із підземних сховищ це має забезпечити гнучкість постачання.