Збільшення податків допоможе армії: Гетманцев пояснив, чому це важливо

Для покращення фінансування армії необхідно підвищити не лише військовий збір, а й ПДВ. Таку думку висловив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на форумі "Бізнес і війна".

Чому збільшення податків допоможе

Гетманцев підкреслив, що тільки ці два потужні податки здатні оперативно наповнити бюджет, оскільки стосуються всіх платників податків, повідомляє видання "Interfax-Україна".

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Данило Гетманцев Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Коли держава приходить до людей і каже: мені не вистачає на армію ось стільки, будь ласка, давайте кожен із нас скинеться на цю святу мету, і потрібно швидко, для цього є тільки дві відповіді на сьогодні – це військовий збір і ПДВ.

Він також вважає, що введення податків на розкіш є малоефективним, оскільки визначити вичерпний список предметів розкоші завжди буде проблематично.

Він також зазначив, що критика виникла щодо запропонованих ставок на окремі товари. На його думку, третім аргументом проти цих податків є їхній обмежений фіскальний ефект.

Ми отримуємо досить велику групу незадоволених і фіскальний ефект у розмірі трьох-чотирьох мільярдів від запровадження будь-якого з цих видів податків,

– зазначає Гетманцев.

Відтак, голова комітету вважає, що підвищення військового збору та ПДВ є справедливим рішенням.