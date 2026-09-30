Ще одна країна ЄС стримує ціни на пальне: знижки на дизель зростуть

Стрімке здорожчання пального змушує європейські уряди діяти на випередження. Греція вирішила посилити підтримку водіїв і бізнесу, а також збільшити знижки на дизель.

Які суми заощадять водії на АЗС

Уряд країни спільно з найбільшим нафтопереробником Helleniq Energy вирішили подовжити дію знижок на бензин та дизель до 14 жовтня, пише Reuters.

Нафтова омпанія й надалі надаватиме знижки:

на кожен літр бензину – 0,0795 євро;

на літр дизельного пального. – 0,0405 євро.

Ці знижки діють у програмі Helleniq Energy ще з 14 липня.

Цей захід є найбільш ефективним і швидким способом забезпечити загальне зниження цін,

– заявили в компанії.

Додатково держава збільшить власну знижку на дизель протягом наступних двох тижнів на 0,05 євро – з 0,10 до 0,15 євро за літр

Тож загальна знижка на заправках Греції сягне 0,20 євро за літр.

Загалом влада країни прагне, щоб ринкова ціна пального залишалася нижчою за 1,75 євро за літр

Як Греція готується до зими

Рішення Греції пов'язане зі зростанням світових цін на пальне. Перебої з поставками через війну на Близькому Сході. уже впливають не лише на вартість бензину й дизеля, а й на ціни товарів та промислової продукції.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що уряд переглядатиме заходи підтримки кожні 15 днів, оскільки ситуація на енергетичному ринку залишається нестабільною.

Це ланцюгова буря, яка стукає у двері кожної країни й фактично випробовує межі їхніх бюджетів,

– сказав він.

Окрему підтримку уряд планує запровадити для споживачів, які використовують пальне для опалення. Пакет заходів мають оголосити протягом двох тижнів до 15 жовтня, коли в Греції традиційно починають закуповувати пальне до зими.

Нагадаємо, раніше заходи для стримування цін на пальне запровадили в Італії. Уряд домовився з найбільшими нафтовими компаніями, що ті встановлять граничні ціни на бензин і дизель на своїх АЗС.