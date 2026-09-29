Як компанії обмежують ціни

Компанія заявила, що гранична ціна діятиме з 1 жовтня протягом місяця і має забезпечити "відчутні переваги" для автомобілістів, однак конкретний рівень поки не назвала, пише Reuters.

Я хотіла б подякувати Кувейту та групі, яка управляє станціями Q8 в Італії, за те, що вони відгукнулися на заклик італійського уряду до енергетичних компаній обмежити ціни на пальне,

– заявила прем'єр-міністерка країни Джорджа Мелоні.

Цей крок Q8 став відповіддю на аналогічні дії італійської Eni та азербайджанської SOCAR, які почали обмежувати ціни з понеділка. На їхніх АЗС пальне продають:

дизель – максимум по 2,19 євро за літр ;

; бензин – по 1,99 євро за літр.

У Національній спілці споживачів підрахували, що після приєднання Q8 приблизно на половині мережі АЗС Італії діятимуть граничні ціни. Однак при цьому попередили про приховані ризики.

Тепер завдання полягає в тому, щоб запобігти зловживанню домінуючим становищем на ринку та гарантувати, що незалежні автозаправні станції не опиняться під тиском,

– наголосили правозахисники.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому компанії обмежують ціни

Аналітики впевнені, що так нафтові компанії намагаються задобрити уряд Мелоні та уникнути нового податку.

Річ у тім, що італійський уряд вже давно розглядає можливість запровадження податку на надприбутки енергетичних компаній. Таку ідею просуває міністр економіки Джанкарло Джорджетті та низка інших політиків.

Міністри фінансів інших країн Європи також виступають за загальноєвропейський податок для енергетичних компаній, зокрема представники:

Німеччини;

Іспанії;

Португалії;

Італії;

Польщі;

та Австрії.

А Джорджетті навіть пригрозив запровадити національний податок, не чекаючи на спільне рішення ЄС, що і змусило нафтовиків діяти на випередження та рятувати свої доходи.

Нагадаємо, раніше італійській уряд запровадив зниження акцизів на пальне, щоб стримати ціни. Однак воно завершується вже 5 жовтня, тому влада вирішила звернутися безпосередньо до компаній, аби ті встановили граничні ціни на бензин та дизель.