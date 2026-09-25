Чому уряд терміново збирає нафтопереробників

Вже 8 жовтня міністри промисловості Адольфо Урсо та міністр енергетики Джильберто Пікетто Фратін проведуть зустріч із представниками найбільших нафтопереробних компаній, пише Reuters.

Зокрема, міністри зустрінуться з представниками:

державної компанії Eni;

алжирської Sonatrach ;

Socar-IP;

Iplom;

KPI;

Alma Petroli;

та Saras.

Під час зустрічі чиновники та бізнесмени шукатимуть механізми, як місцеві нафтопереробні заводи можуть наростити випуск ключових видів пального.

У такий спосіб влада розраховує послабити наслідки глобального дефіциту та зменшити тиск на внутрішні ціни.

Які заходи запроваджує уряд Італії

Намагаючись врятувати домогосподарства від енергетичного шоку напередодні виборів 2027 року, уряд прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні цього року вже витратив майже 3 мільярди євро на тимчасове зниження акцизів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Проте навіть такі щедрі субсидії не врятували ситуацію:

Цііни на бензин та дизель вперто тримаються вище психологічної позначки у 2 євро за літр;

Станом на 23 вересня середня ціна дизеля в окремих регіонах Італії вже перевищувала 2,3 євро за літр.

При цьому чинне зниження акцизів завершується вже 5 жовтня, і продовжувати його уряд більше не має фінансової змоги.

Нам потрібно знайти інший спосіб вирішення цієї проблеми,

– зізнався міністр енергетики Джильберто Пікетто Фратін.

Водночас в італійському уряді обговорюють можливість запровадження податку на надприбутки енергетичних компаній. Ідею просуває міністр економіки Джанкарло Джорджетті та його партія "Ліга".

Хоча Джорджетті волів би ухвалити такий податок на рівні всього Європейського Союзу, він не виключає, що Італія введе внутрішній збір самостійно. Остаточне рішення ухвалять вже у жовтні, під час підготовки державного бюджету на наступний рік.

Нагадаємо, паливна криза охопила не лише Італію. В інших країнах Європи теж готують різноманітні заходи, аби стримати ріст цін на пальнеhttps://24tv.ua/economy/yevropa-skasovuye-podatki-gotuye-zahodi-proti-palivnoyi-krizi_n3143998. А в Сербії взагалі готуються вивести на ринок до 5 тисяч тонн дизеля з державних запасів.