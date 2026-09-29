Как компании ограничивают цены

Компания заявила, что предельная цена будет действовать с 1 октября в течение месяца и должна обеспечить "ощутимые преимущества" для автомобилистов, однако конкретный уровень пока не назвала, пишет Reuters.

"Я хотела бы поблагодарить Кувейт и группу, управляющую заправочными станциями Q8 в Италии, за то, что они откликнулись на призыв итальянского правительства к энергетическим компаниям ограничить цены на топливо",

– заявила премьер-министрка страны Джорджия Мелони.

Этот шаг Q8 стал ответом на аналогичные действия итальянской Eni и азербайджанской SOCAR, которые начали ограничивать цены с понедельника. На их АЗС топливо продается:

дизельное топливо – максимум по 2,19 евро за литр ;

; бензин – по 1,99 евро за литр.

В Национальном союзе потребителей подсчитали, что после присоединения Q8 примерно на половине сети АЗС Италии будут действовать предельные цены. Однако при этом предупредили о скрытых рисках.

Теперь задача состоит в том, чтобы предотвратить злоупотребление доминирующим положением на рынке и гарантировать, что независимые автозаправочные станции не окажутся под давлением,

– подчеркнули правозащитники подчеркнули.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему компании ограничивают цены

Аналитики уверены, что так нефтяные компании пытаются задобрить правительство Мелони и избежать нового налога.

Дело в том, что итальянское правительство уже давно рассматривает возможность введения налога на сверхприбыль энергетических компаний. Такую идею продвигает министр экономики Джанкарло Джорджетти и ряд других политиков.

Министры финансов других стран Европы также выступают за общеевропейский налог для энергетических компаний, в частности представители:

Германии;

Испании;

Португалии;

Италии;

Польши;

и Австрии.

А Джорджетти даже пригрозил ввести национальный налог, не дожидаясь совместного решения ЕС, что и заставило нефтяников действовать на опережение и спасать свои доходы.

Напомним, ранее итальянское правительство ввело снижение акцизов на топливо, чтобы сдержать цены. Однако оно заканчивается уже 5 октября, поэтому власти решили обратиться непосредственно к компаниям, чтобы те установили предельные цены на бензин и дизель.