Почему правительство срочно созывает нефтепереработчиков

Уже 8 октября министр промышленности Адольфо Урсо и министр энергетики Джильберто Пикетто Фратин проведут встречу с представителями крупнейших нефтеперерабатывающих компаний, пишет Reuters.

В частности, министры встретятся с представителями:

государственной компании Eni;

алжирской Sonatrach;

Socar-IP;

Iplom;

KPI;

Alma Petroli;

и Saras.

В ходе встречи чиновники и бизнесмены будут искать механизмы, позволяющие местным нефтеперерабатывающим заводам нарастить выпуск ключевых видов топлива.

Таким образом власти рассчитывают смягчить последствия глобального дефицита и снизить давление на внутренние цены.

Какие меры принимает правительство Италии

Пытаясь спасти домохозяйства от энергетического шока в преддверии выборов 2027 года, правительство премьер-министра Джорджи Мелони в этом году уже потратило почти 3 миллиарда евро на временное снижение акцизов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Однако даже такие щедрые субсидии не спасли ситуацию:

цены на бензин и дизельное топливо упорно держатся выше психологической отметки в 2 евро за литр;

По состоянию на 23 сентября средняя цена дизельного топлива в отдельных регионах Италии уже превышала 2,3 евро за литр.

При этом действующее снижение акцизов заканчивается уже 5 октября, и у правительства больше нет финансовой возможности его продлить.

Нам нужно найти другой способ решения этой проблемы,

– признался министр энергетики Джильберто Пикетто Фратин.

В то же время в итальянском правительстве обсуждают возможность введения налога на сверхприбыль энергетических компаний. Эту идею продвигает министр экономики Джанкарло Джорджетти и его партия "Лига".

Хотя Джорджетти предпочел бы ввести такой налог на уровне всего Европейского Союза, он не исключает, что Италия введет внутренний сбор самостоятельно. Окончательное решение будет принято уже в октябре, во время подготовки государственного бюджета на следующий год.

Напомним, топливный кризис охватил не только Италию. В других странах Европы тоже готовят различные меры, чтобы сдержать рост цен на топливо. А в Сербии вообще готовятся вывести на рынок до 5 тысяч тонн дизельного топлива из государственных запасов.