Сколько сэкономят водители на АЗС
Правительство страны совместно с крупнейшим нефтепереработчиком Helleniq Energy решило продлить действие скидок на бензин и дизельное топливо до 14 октября, пишет Reuters.
Нефтяная компания и в дальнейшем будет предоставлять скидки:
- на каждый литр бензина – 0,0795 евро;
- на литр дизельного топлива – 0,0405 евро.
Эти скидки действуют в рамках программы Helleniq Energy с 14 июля.
Эта мера является наиболее эффективным и быстрым способом обеспечить общее снижение цен,
– заявили в компании.
Кроме того, государство увеличит собственную скидку на дизельное топливо в течение следующих двух недель на 0,05 евро – с 0,10 до 0,15 евро за литр
Таким образом, общая скидка на заправках Греции достигнет 0,20 евро за литр.
В целом власти страны стремятся к тому, чтобы рыночная цена топлива оставалась ниже 1,75 евро за литр
Как Греция готовится к зиме
Решение Греции связано с ростом мировых цен на топливо. Перебои с поставками из-за войны на Ближнем Востоке уже влияют не только на стоимость бензина и дизельного топлива, но и на цены на товары и промышленную продукцию.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что правительство будет пересматривать меры поддержки каждые 15 дней, потому что ситуация на энергетическом рынке остается нестабильной.
Это цепная буря, которая стучится в двери каждой страны и фактически испытывает пределы их бюджетов,
– сказал он.
Отдельную поддержку правительство планирует ввести для потребителей, использующих топливо для отопления. Пакет мер должны объявить в течение двух недель до 15 октября, когда в Греции традиционно начинают закупать топливо к зиме.
Напомним, ранее меры по сдерживанию цен на топливо ввели в Италии. Правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что те установят предельные цены на бензин и дизель на своих АЗС.