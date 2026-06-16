Допомога на дітей: які виплати передбачені у 2026 році

Українці у 2026 році можуть отримати допопомогу на дітей. Мова йде про різні види грошової підтримки. Вони надаються різним категоріям осіб, які відповідають вимогам та критеріям.

Які виплати на дітей передбачені в Україні

Типи таких виплат опубліковані на сайті Міністерстві соціальної політики України.

Наприклад, одному із батьків дитини або опікуну, з яким дитина постійно проживає та який подав заяву про призначення такої допомоги, передбачено 50 тисяч гривень. Однак дитина повинна була народитися саме після 1 січня 2026 року. Таким українцям слід звернутись протягом 12 місяців із дня народження дитини.

Водночас допомога при усиновленні надається усиновлювачу, який відповідає таким вимогам:

є громадянином України;

постійно проживає на її території;

усиновив дитину з-поміж числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення (крім випадку усиновлення одним з подружжя дитини іншого з подружжя).

Наразі сума виплати також становить 50 тисяч гривень. Вона призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення.

Також в країні існує програма єЯсла. Її мета полягає у тому, щоб підтримати людей, які після досягнення дитиною одного року повертаються до роботи.

У поточному році щомісячний розмір допомоги становить 8 тисяч гривень. А для батьків, які виховують дитину з інвалідністю – 12 000 гривень.

Допомога призначається з місяця, наступного після досягнення дитиною однорічного віку. Кошти передбачені до досягнення дитиною трирічного віку.

Слід згадати й про підтримку одиноким батькам (які не перебувають у шлюбі) та одиноким усиновлювачам (якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька або матір, або такий запис внесено органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою батьків дитини).

Розмір допомоги – різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Розмір прожиткового мінімуму у 2026 році:

для дітей віком до 6 років – 2 817 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років – 3 512 гривень;

працездатних осіб – 3 328 гривень.

До того ж в Україні надається допомога опікунам чи піклувальникам на дітей-сиріт, чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Суми виплат наразі такі:

на дітей до 6 років – 7 042,5 гривні (2,5 прожиткових мінімуму для дітей цього віку);

на дітей до 6 років з інвалідністю – 9 859,5 гривень (3,5 прожиткових мінімуму для дітей цього віку);

на дітей від 6 до 18 років – 8 780 гривень (2,5 прожиткових мінімуму для дітей цього віку);

дитина з інвалідністю від 6 до 18 років – 12 292 гривні (3,5 прожиткових мінімуму для дітей цього віку).

Ще грошова виплата призначається неповнолітнім дітям за таких обставин:

відомості про одного з батьків (платника аліментів) внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він чи вона перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

місце перебування одного з батьків не встановлено.

Призначається кожні 6 місяців починаючи з місяця, в якому подано заяву з необхідними документами.

Розмір максимально допомоги у 2026 році є таким:

на дітей віком до 6 років – 2 817 гривень;

на дітей віком від 6 до 18 років – 3 512 гривень.

Гарантований розмір допомоги:

на дітей віком до 6 років – 1 408,50 гривень;

на дітей віком від 6 до 18 років – 1 756,00 гривень.

Крім того, в Україні виплачується державна соціальна допомога призначається батькам-вихователя. Кошти передбачені на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Виплати встановлені у таких розмірах:

для дітей відповідного віку – 2,5 прожиткового мінімуму;

для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку;

для осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення відповідних закладів освіти розмір державної соціальної допомоги – 2,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи;

для осіб з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Водночас вагітним жінкам передбачена виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Така підтримка називається "допомога у зв'язку з вагітністю та пологами.

Що ще слід знати про виплати на дітей

Деякі види дитячих виплат зазнали змін. Зокрема, уряд розширив перелік товарів, на які можна витрачати допомогу.

Також уряд країни наразі розглядає можливість розширенняпрограми "єЯсла". Ймовірно, що її зможуть отримувати жінки, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці.