Людям з інвалідністю нарахують грошову допомогу: які умови отримання

В Україні розмір грошової допомоги для людей з інвалідністю залежить від наявного страхового стажу та встановленої групи. За відсутності необхідних років роботи громадяни можуть оформити державну соціальну допомогу, прив'язану до прожиткового мінімуму.

Яку грошову допомогу можуть отримати люди з інвалідністю

Люди з інвалідністю можуть отримувати державну грошову підтримку у двох формах: пенсію по інвалідностіабо державну соціальну допомогу. Вид виплати залежить насамперед від наявності страхового стажу.

У Пенсійному фонді України пояснюють, що для призначення пенсії по інвалідності необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу, залежно від віку, в якому людині встановили інвалідність. Під час визначення права на виплату враховують не лише вже набутий стаж, а й період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.

Важливо! Розмір пенсії залежить від групи інвалідності. Для I групи вона становить 100% пенсії за віком, для II групи вже 90%, а для III групи лише 50%. Якщо людина звернулася до Пенсійного фонду не пізніше ніж через три місяці після встановлення інвалідності, виплату призначають із дня набуття цього статусу.

Хто може отримати соціальну допомогу

Якщо страхового стажу недостатньо для призначення пенсії, людина може оформити державну соціальну допомогу через органи соціального захисту населення.

Таку підтримку надають, зокрема, людям з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, окремим особам з інвалідністю I групи, а також малозабезпеченим громадянам віком від 65 років, які не набули права на пенсію.

Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень, тому особам з інвалідністю I групи виплачують 2 595 гривень, II групи — 2 076 гривень, III групи — 1 557 гривень.

Окремі надбавки також передбачені для дітей з інвалідністю та осіб, які здійснюють за ними догляд.

Яку ще підтримку надає держава

Крім грошових виплат, люди з інвалідністю можуть скористатися й іншими видами державної підтримки. Залежно від підстав встановлення інвалідності це можуть бути пільги на оплату житлово-комунальних послуг, забезпечення технічними засобами реабілітації, безоплатні або пільгові ліки за рецептом, а також інші соціальні гарантії, передбачені законодавством.