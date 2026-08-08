Хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги

Окремі пенсіонери в Україні можуть отримати 100% пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Вона поширюється на людей, які до виходу на пенсію працювали в сільській місцевості за визначеними законом професіями та після призначення пенсії продовжують там проживати, повідомляють у Пенсійному фонді України.

Право на пільгу мають:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв;

бібліотекарі;

працівники державних і комунальних закладів культури;

працівники закладів освіти сфери культури.

Втім, лише належати до однієї з цих професій недостатньо. Для отримання пільги пенсіонер також повинен мати не менше трьох років стажу роботи на посаді, яка дає право на пільгу, на момент виходу на пенсію працювати саме за цією професією та після призначення пенсії продовжувати проживати в сільській місцевості.

Як оформити пільгу на комуналку

Для оформлення пільги пенсіонеру необхідно перебувати в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, а також подати заяву до Пенсійного фонду та документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

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Після призначення пільги держава компенсуватиме 100% вартості житлово-комунальних послуг, а також витрат на придбання твердого чи рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу у межах соціальних норм, визначених законодавством.

Які ще пільги доступні пенсіонерам

Окрім пільг на оплату комунальних послуг, пенсіонери за віком можуть бути звільнені від сплати земельного податку за окремі види земельних ділянок.

Довідково! Пільга поширюється на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею до 2 гектарів, а також на землю під житловим будинком і господарськими будівлями в межах норм, визначених законодавством.

Якщо площа земельної ділянки перевищує встановлений ліміт, право на пільгу не втрачається. У такому разі земельний податок сплачують лише за площу, що перевищує граничний розмір.

Також варто пам'ятати, що окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на перерахунок пенсії. Зокрема, це стосується працюючих пенсіонерів, для яких розмір виплат переглядають після набуття додаткового страхового стажу.