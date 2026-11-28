Останній місяць року принесе приємні фінансові бонуси для окремих категорій українців поважного віку. Держава вже підготувала автоматичні нарахування, які допоможуть трохи пом'якшити удар від зимових витрат.

Хто отримає додаткові гроші та які суми передбачені

У грудні загального підвищення виплат не буде, проте громадяни, які досягли 70, 75 та 80 років, гарантовано отримають вікові надбавки. Суми цих доплат коливаються від 300 до 570 гривень залежно від вікової категорії, про що пише ПФУ.

Держава чітко зафіксувала розміри фінансової підтримки для довгожителів. Від 70 до 74 років пенсіонерам доплачують до 300 гривень, від 75 до 79 років сума зростає до 456 гривень, а після 80 років можна розраховувати на 570 гривень. Важливий нюанс полягає в тому, що ці суми не плюсуються між собою: якщо людина вже отримувала 300 гривень, то у 75 років їй просто додадуть ще 156 гривень різниці.

Проте існує один суворий критерій, який може скасувати цей грошовий бонус. Головна вимога для нарахування надбавки полягає в тому, що загальний розмір пенсії не повинен перевищувати жорстку межу у 10 340,35 гривні. Якщо ваші щомісячні надходження вже близькі до цього максимуму, компенсація буде урізаною рівно до вказаного ліміту.

Відомство проводить такий перерахунок автоматично, тому пенсіонерам не потрібно оббивати пороги державних установ чи писати заяви.

Якими будуть мінімальні гарантії наприкінці року

Під кінець року продовжать діяти мінімальні пенсійні гарантії, які залежать від віку та напрацьованого страхового стажу. Щонайменше 4 213 гривень держава гарантує 65-річним непрацюючим пенсіонерам із повним стажем (35 років для чоловіків та 30 для жінок), а також усім громадянам старше 80 років, які мають хоча б 25 та 20 років стажу відповідно.

Для людей віком від 70 до 79 років діє інша планка: за наявності повного стажу їхня виплата не може бути нижчою за 4 050 гривень. Водночас абсолютний мінімум для пенсіонерів, які не потрапляють до жодної з пільгових категорій, становить 3 406 гривень. Якщо призначена сума не "дотягує" до цих показників, Пенсійний фонд самостійно покриває різницю.

Що відомо про передісторію індексацій та інші бонуси

Остання масштабна індексація виплат відбулася ще навесні 2026 року, а наступний масовий перерахунок заплановано лише на 1 березня 2027 року. Саме тому до кінця поточного року суттєвих стрибків доходів чекати не варто, адже прожитковий мінімум залишається замороженим на рівні 2 595 гривень.

Як вже повідомлялося раніше, українці можуть збільшити свої доходи за рахунок інших вузькопрофільних доплат. Зокрема, самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують стороннього догляду, мають право на спеціальну допомогу у розмірі 1 038 гривень. Крім того, кожен додатковий рік офіційної роботи понад норму стажу оцінюється в 1% від базової пенсії, що також дозволяє трохи пом'якшити удар від зростання цін.