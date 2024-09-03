Як отримати групу по інвалідності

Українці, які мають каліцтво певної ступені можуть отримати групу інвалідності. Для цього треба пройти декілька комісій.

Як отримати групу інвалідності

Для того, щоб отримати право на допомогу по інвалідності, особа повинна пройти огляд у сімейного лікаря. Лікар зобов'язаний задокументувати результати огляду в медичній картці пацієнта, а також заповнити форму 088/о "Направлення на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК)". Ця документація повинна містити відповідні дані про пацієнта, його стан здоров'я та обґрунтування встановлення інвалідності.

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Відповідно до встановлених протоколів, форма 088/о має бути розглянута лікарсько-консультативною комісією при відповідному медичному закладі. Головний лікар відповідає за визначення складу цієї комісії, до якої також повинні входити додаткові лікарі закладу.

Після того, як всі члени комісії досягнуть консенсусу щодо результатів обстеження і належним чином підпишуть форму 088/о, особу буде направлено на медико-соціальну експертизу. Це обстеження має бути проведене протягом п'яти робочих днів з дня видачі направлення на обстеження медичною комісією (МСЕК).

Нагадаємо! На лікарсько-консультитивній комісії людині не лише мають підтвердити інвалідність, а й надати їй план лікування.

Які документи треба