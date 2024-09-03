Как получить группу инвалидности
Для того, чтобы получить право на пособие по инвалидности, лицо должно пройти осмотр у семейного врача. Врач обязан задокументировать результаты осмотра в медицинской карте пациента, а также заполнить форму 088/о "Направление на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК)". Эта документация должна содержать соответствующие данные о пациенте, его состояние здоровья и обоснование установления инвалидности.
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Согласно установленным протоколам, форма 088/о должна быть рассмотрена врачебно-консультативной комиссией при соответствующем медицинском учреждении. Главный врач отвечает за определение состава этой комиссии, в которую также должны входить дополнительные врачи заведения.
После того, как все члены комиссии достигнут консенсуса по результатам обследования и должным образом подпишут форму 088/о, лицо будет направлено на медико-социальную экспертизу. Это обследование должно быть проведено в течение пяти рабочих дней со дня выдачи направления на обследование медицинской комиссией (МСЭК).
Напомним! На врачебно-консультативной комиссии человеку не только должны подтвердить инвалидность, но и предоставить ему план лечения.
Какие документы нужны
- заполненная форма направления 088/о, подписанная председателем и членами ВКК с печатью лечебного учреждения;
- паспорт и копия паспорта;
- медицинская карта амбулаторного больного (амбулаторная книжка - форма 025/о);
- трудовая книжка и ее копия, заверенная отделом кадров последнего места работы или нотариусом;
- оригиналы всех документов, которые вписаны в форму 088/с, а именно: справки о состоянии здоровья от хирурга, невропатолога, терапевта и других специалистов. Важно, чтобы были документы от специалистов по болезни, по которой больной ожидает получить состояние инвалидности. Кроме того, нужны оригиналы рентгенологического обследования, и лабораторные анализы. Диагноз больного по основному заболеванию должен быть описан в выписке из истории болезни (эпикриз).