Как получить группу инвалидности

Для того, чтобы получить право на пособие по инвалидности, лицо должно пройти осмотр у семейного врача. Врач обязан задокументировать результаты осмотра в медицинской карте пациента, а также заполнить форму 088/о "Направление на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК)". Эта документация должна содержать соответствующие данные о пациенте, его состояние здоровья и обоснование установления инвалидности.

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Согласно установленным протоколам, форма 088/о должна быть рассмотрена врачебно-консультативной комиссией при соответствующем медицинском учреждении. Главный врач отвечает за определение состава этой комиссии, в которую также должны входить дополнительные врачи заведения.

После того, как все члены комиссии достигнут консенсуса по результатам обследования и должным образом подпишут форму 088/о, лицо будет направлено на медико-социальную экспертизу. Это обследование должно быть проведено в течение пяти рабочих дней со дня выдачи направления на обследование медицинской комиссией (МСЭК).

Напомним! На врачебно-консультативной комиссии человеку не только должны подтвердить инвалидность, но и предоставить ему план лечения.

Какие документы нужны