Сезон херсонських кавунів стартував: скільки врожаю зберуть і де купити найдешевше

Херсонщина, яка традиційно асоціюється з найвідомішими українськими кавунами, розпочала активний сезон збору врожаю. Попри постійні російські обстріли місцеві аграрії очікують зібрати близько 25 тисяч тонн баштанних культур.

На Херсонщині активно збирають урожай кавунів

Аграрії Херсонської області цього року засіяли кавунами близько 1 тисячі гектарів. Наразі в регіоні триває активне збирання врожаю, і вже зібрано приблизно 3 тисячі тонн продукції, повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, загальний урожай баштанних культур цього року може сягнути 25 тисяч тонн.

Найбільші площі під вирощування кавунів розташовані у Великоолександрівській, Нововоронцовській, Музиківській, Білозерській та Херсонській громадах. Попри складну безпекову ситуацію та постійні російські обстріли місцеві фермери продовжують працювати й забезпечувати країну сільськогосподарською продукцією.

Очільник області подякував аграріям за їхню роботу та зазначив, що вже найближчим часом херсонські кавуни з'являться на ринках і в магазинах різних регіонів України. Він також наголосив, що ця культура залишається однією з головних візитівок Херсонщини.

Скільки коштують кавуни в українських супермаркетах

На тлі початку масового збору врожаю ціни на кавуни в українських торговельних мережах поступово знижуються. Найдешевшу пропозицію наразі можна знайти в мережі Auchan, де кілограм кавуна продають за 19,90 гривні в межах акційної пропозиції.

У АТБ кілограм кавуна коштує 23,90 гривні, тоді як у Сільпо звичайний кавун продається по 25 гривень за кілограм (2,50 гривні за 100 грамів).

Експерти очікують, що зі збільшенням пропозиції українських, зокрема херсонських, кавунів ціни можуть знижуватися й надалі. Традиційно пік сезону баштанних припадає на серпень, коли на ринок надходять найбільші обсяги врожаю.