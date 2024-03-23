10 пенсій за раз: хто з українців має право на таку виплату

Деякі громадяни мають право отримати одноразову виплату в розмірі 10 пенсійних окладів. Це, зокрема, працівники державних та комунальних установ.

Хто має право на 10 пенсій

Право на отримання такої допомоги закріплене у постанові Кабміну, а також у законі "Про пенсійне забезпечення". 10 кратний оклад можна отримати за умови наявності необхідного страхового стажу: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Читайте також Кому з українців додадуть три роки страхового стажу

До переліку установ, чиї співробітники можуть отримати виплату, належать:

Загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;

Міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

Дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічні училища;

Дошкільні навчальні заклади усіх типів;

Позашкільні навчальні заклади.

Умови для виплати

Для отримання одноразової виплати важливо, що на момент досягнення пенсійного віку особа мусила працювати в установах або організаціях, які належать до державної чи комунальної форм власності, і займати посади, робота на яких надає право на пенсію за вислугу років.

! Пенсіонер має право на одноразову виплату лише в разі, якщо раніше не отримував жодної пенсії.

Крім того, при визначенні права на пенсію за вислугу років, передбачено можливість сумування стажу, набутого під час роботи в освітніх, медичних та соціальних установах, вказаних у переліку, що відповідають встановленим критеріям.

Хто отримає більшу пенсію у квітні

Пенсії осіб, що старші за 65 років і мають повний страховий стаж, зазнають зростання у квітні, завдяки підвищенню мінімальної зарплати. Наразі мінімальна гарантована пенсійна виплата для таких громадян становить 2 840 гривень, але з першого квітня вона збільшиться до 3 200 гривень.

! Згідно з законодавством України, мінімальна пенсія для цієї категорії громадян не може бути нижчою за 40% від офіційно встановленого розміру мінімальної зарплати у країні.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 квітня зросте з поточних 7 100 гривень до 8 000 гривень.