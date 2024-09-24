Допомога на поховання: хто може її отримати та в якому розмірі

Коли людина помирає, її родичі можуть отримати грошову допомогу на поховання. Це відбувається в окремих випадках, в певному обсязі, що відрізняється для цивільних і військових пенсіонерів.

Який розмір допомоги на поховання

Допомога на поховання цивільних пенсіонерів сягає двох місячних пенсій, які людина отримувала на момент смерті, повідомляють на порталі Дія.

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Якщо йдеться про військових пенсіонерів, то нарахування допомоги обчислюється в розмірі трьох місячних пенсій.

Важливо! Виплата на поховання військового пенсіонера не може бути меншою від пʼятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Сьогодні такий прожитковий мінімум 3 028 гривень.

Тобто держава гарантовано має виплатити на поховання для військового пенсіонера 15 140 гривень. При цьому допомога на поховання не здійснюється, якщо поховання було здійснено коштом держави.

Документи, необхідні для отримання допомоги

Заява про виплату допомоги. Документ, що підтверджує реєстраційний номер платника податків (крім тих, хто відмовився від нього через релігійні переконання і має відповідну відмітку в паспорті). Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Свідоцтво про смерть. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть (форма № 14) або довідка про смерть пенсіонера. Якщо смерть сталася за кордоном, необхідно подати свідоцтво про смерть або інший документ, виданий відповідним органом іноземної держави.

Важливо! Так, допомога не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.