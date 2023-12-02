Деякі українці можуть залишитися без субсидій

Деяким категоріям українців можуть припинити нараховувати субсидії. Причин на це може бути декілька, тож в окремих випадках їх можна поновити.

Причина для скасування субсидії

Цьогоріч держава почала ретельніше контролювати виплати субсидій. Адже виплати фейковим пільговикам обходяться держбюджету в кілька мільярдів гривень щомісяця.

Читайте також Чи мають право ВПО на житлову субсидію

Передусім, субсидію можуть скасувати через наявність боргів. Управлінські компанії та ОСББ зобов'язані щомісяця повідомляти Управління соцзахисту про наявність заборгованості.

Однак борг не нараховується, якщо є документальне підтвердження про затримку зарплати або пенсії, через що ви не змогли вчасно внести платіж. У цьому випадку скасовану субсидію можна поновити. Для цього треба погасити заборгованість або укласти договір про її реструктуризацію з компанією-постачальником житлово-комунальних послуг.

Інші причини скасування субсидії:

Зміна місця проживання: розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретно визначеного житла.

розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретно визначеного житла. Смерть особи, якій надавалися пільги.

Якщо було вказано неправдивий розмір доходу: фінмоніторинг легко виявить розбіжність вказаних даних та реальних цифр. Так, якщо ви здійснюєте дорогі покупки, або маєте на депозиті понад 50 тисяч гривень, вас можуть позбавити пільг.

Як оформити субсидію

Щоб оформити заяву на пільги, зверніться я в Управління соціального захисту у вашому регіоні:

складіть заяву за спеціальним зразком;

за наявністю, додайте договір оренди житла;

заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток усієї сім'ї. Приклад тут;

доповніть заяву додатковими довідками про пільги, якщо такі у вас присутні.

Субсидію також можна легко оформити онлайн — у застосунку "Дія" або на сайті Пенсійного фонду.

Як оформити субсидію через "Дію":