Бізнес оскаржує штрафи ДПСС щодо обігу тютюнових виробів

ICC Ukraine просить Держпродспоживслужбу розслідувати незаконні штрафи за обіг тютюнових виробів. Причина – постійне неправильне застосування норм законодавства під час перевірок за дотриманням антитютюнових правил та рекламного законодавства.

Бізнес оскаржує постанови ДПСС

Комітет звернувся до Держспоживслужби з проханням притягнути до відповідальності посадовців, які накладали незаконні штрафи на компанії, що займаються обігом тютюнових виробів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ICC Ukraine.

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За останні два роки було ухвалено чимало рішень про нібито порушення, які згодом визнавалися незаконними в суді.

Зокрема, з лютого 2022 по вересень 2024 року суди скасували 91% рішень Держпродспоживслужби про притягнення бізнесу до відповідальності за порушення антитютюнового законодавства. Це підтверджують результати аналізу судових рішень, проведеного Центром демократії та верховенства права разом із ДПСС.

Основні причини скасування рішень:

протиправність дій ДПСС;

необґрунтованість перевірок, які часто проводились без належних підстав або через скарги фізичних осіб, що не мали достатніх доказів.

Важливо! За даними ДПСС, бізнес вже успішно повернув майже 1 мільйон гривень, зокрема 780 тисяч гривень штрафів та 168,9 тисяч гривень на покриття витрат на адвокатів і судові збори.