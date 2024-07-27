Ідентифікація обов'язкова: які пенсіонери мають пройти процедуру

Певна категорія пенсіонерів повинна проходити процедуру ідентифікації кожні пів року. Якщо цього не зробити, можна втратити виплати.

Хто має пройти ідентифікацію

Ідентифікацію кожні пів року мають проходити пенсіонери, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Це потрібно робити, аби регулятор впевнився, що виплати отримує та людина, яка й повинна.

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Як пройти ідентифікацію

Раніше для більшості пенсіонерів ця процедура була непомітною. Її здійснювали працівники банку чи листоноші, що видавали пенсію. Зараз особа має самостійно контролювати цей процес.

Для окремої категорії громадян норма проходження фізичної ідентифікації останні 3 роки не застосовувалась. Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Щоб пройти ідентифікацію можна:

прийти у відділення ПФУ;

у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ;

звернутись у АТ "Ощадбанк";

через відеоконференцію (потрібно узгодити цю зустріч завчасно).

Для процедури потрібно мати при собі посвідчення особи або пенсійне.