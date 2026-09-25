ПФУ звернувся до українців: хто може втратити виплати вже у наступному році

Держава оновила правила нарахування соціальних виплат для певних категорій громадян на наступний рік. Якщо проігнорувати цю обов'язкову процедуру, то надходження пенсії стане неможливим.

Кому можуть скасувати виалит

Щоб продовжити отримувати свої гроші з 1 січня наступного року, дві категорії українських пенсіонерів зобов'язані до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію, про що повідомляє Пенсійний фонд.

Ця вимога стосується тих, хто:

осіб, які тимчасово проживають за кордоном; громадян, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях.

Законодавство пропонує кілька зручних способів пройти перевірку, щоб не втратити фінансову підтримку.

Найпростіший варіант для тих, хто має смартфон – скористатися сервісом "Дія.Підпис" ("Дія ID").

Також можна зареєструватися на відеоконференцію через вебпортал ПФУ або ателефонувати до Контакт-центру за номерами 0 800 503 753, (044) 281-08-70.

Якщо людина перебуває за кордоном, то ідентифікацію може пройти у дипломатичних установах України.

Ті, хто має змогу, можуть особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ або відділення уповноваженого банку.

Перевірити успішність процедури можна у розділі "Моя ідентифікація" в мобільному застосунку ПФУ.

Важливо пам'ятати, що ця вимога не поширюється на внутрішньо переміщених осіб. Пенсіонери, які виїхали з окупації на підконтрольну Україні територію та перевели свої виплати за новим місцем проживання, звільняються від щорічної ідентифікації.

Нагадаємо, що пенсія приходить українцям з 4 по 25 число кожного місяця. ПФУ визначає індивідуальну дату виплати для кржної людини.