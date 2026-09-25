Кому можуть скасувати виалит

Щоб продовжити отримувати свої гроші з 1 січня наступного року, дві категорії українських пенсіонерів зобов'язані до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію, про що повідомляє Пенсійний фонд.

Ця вимога стосується тих, хто:

осіб, які тимчасово проживають за кордоном; громадян, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях.

Законодавство пропонує кілька зручних способів пройти перевірку, щоб не втратити фінансову підтримку.

Найпростіший варіант для тих, хто має смартфон – скористатися сервісом "Дія.Підпис" ("Дія ID").

Також можна зареєструватися на відеоконференцію через вебпортал ПФУ або ателефонувати до Контакт-центру за номерами 0 800 503 753, (044) 281-08-70.

Якщо людина перебуває за кордоном, то ідентифікацію може пройти у дипломатичних установах України.

Ті, хто має змогу, можуть особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ або відділення уповноваженого банку.

Перевірити успішність процедури можна у розділі "Моя ідентифікація" в мобільному застосунку ПФУ.

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Важливо пам'ятати, що ця вимога не поширюється на внутрішньо переміщених осіб. Пенсіонери, які виїхали з окупації на підконтрольну Україні територію та перевели свої виплати за новим місцем проживання, звільняються від щорічної ідентифікації.

Нагадаємо, що пенсія приходить українцям з 4 по 25 число кожного місяця. ПФУ визначає індивідуальну дату виплати для кржної людини.