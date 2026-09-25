Кому можуть скасувати виалит
Щоб продовжити отримувати свої гроші з 1 січня наступного року, дві категорії українських пенсіонерів зобов'язані до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію, про що повідомляє Пенсійний фонд.
Ця вимога стосується тих, хто:
- осіб, які тимчасово проживають за кордоном;
- громадян, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях.
Законодавство пропонує кілька зручних способів пройти перевірку, щоб не втратити фінансову підтримку.
Найпростіший варіант для тих, хто має смартфон – скористатися сервісом "Дія.Підпис" ("Дія ID").
- Також можна зареєструватися на відеоконференцію через вебпортал ПФУ або ателефонувати до Контакт-центру за номерами 0 800 503 753, (044) 281-08-70.
- Якщо людина перебуває за кордоном, то ідентифікацію може пройти у дипломатичних установах України.
- Ті, хто має змогу, можуть особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ або відділення уповноваженого банку.
Перевірити успішність процедури можна у розділі "Моя ідентифікація" в мобільному застосунку ПФУ.
Важливо пам'ятати, що ця вимога не поширюється на внутрішньо переміщених осіб. Пенсіонери, які виїхали з окупації на підконтрольну Україні територію та перевели свої виплати за новим місцем проживання, звільняються від щорічної ідентифікації.
Нагадаємо, що пенсія приходить українцям з 4 по 25 число кожного місяця. ПФУ визначає індивідуальну дату виплати для кржної людини.