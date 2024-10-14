У Китаї скоротився імпорт нафти: які обсяги поставок зараз

Імпорт нафти в Китаї сповільнився у вересні 2024 року, скоротившись на 7,4% порівняно з серпнем. Загалом постачання скоротилося до 45,5 мільйона тонн.

Що вплинуло на обсяги поставок

Основними причинами зниження стали слабкі маржі нафтопереробки, повідомляє Bloomberg.

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На це також вплинуло планове технічне обслуговування нафтопереробних заводів, таких як Sinopec Jinling і PetroChina Jilin.

Маржа переробки на державних заводах впала на 44% порівняно з попереднім роком, що посилило тенденцію до зниження постачання нафти.

Зауважте! Ціна на нафту марки Brent у вересні зросла приблизно на 7% через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, що викликало побоювання щодо стабільності постачання нафти в регіоні.

Очікується, що в найближчі роки попит на нафту в Китаї зростатиме значно повільніше. За прогнозами, у 2025 році зростання попиту складе не більше 300 тисяч барелів на день.

Важливо! Це пояснюється структурними змінами в китайській економіці, зокрема поширенням електромобілів і вантажівок, які працюють на зрідженому природному газі, що знижує залежність від традиційних нафтопродуктів.