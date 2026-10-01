Економіка ворога тріщить: імпорт з Росії до Туреччини обвалився до мінімуму

Російський імпорт до Туреччини різко скоротився наприкінці літа. За один місяць обсяг поставок упав більш ніж на 40% на тлі погіршення ситуації із судноплавством у Чорному морі.

Як скоротився імпорт до Туреччини

За даними Турецького статистичного інституту Turkstat, у серпні Туреччина імпортувала з Росії товарів на 1,93 мільярда доларів. Хоча ще у липні цей показник становив 3,23 мільярда доларів, пишуть російські "Відомості".

Таким чином, лише за місяць російські поставки скоротилися приблизно на 41%. Серпневий показник став найнижчим із 2022 року.

Як розвивалася торгівля

Тенденція до зменшення російського імпорту почалася ще на початку року, але справжній обвал стався ближче до осені.

На початку року поставки залишалися нестабільними:

у січні вони становили 3,78 мільярда доларів;

у лютому – 2,49 мільярда доларів;

а в березні – 3,51 мільярда доларів.

У квітні російський імпорт до Туреччини, навпаки, зріс до 4,42 мільярда доларів. Однак після цього почалося нове падіння, яке сягнуло позначки нижче 2 мільярдів доларів у серпні.

Яка причина падіння імпорту

Головною причиною такої динаміки стало критичне погіршення ситуації із судноплавством у Чорному та Азовському морях.

Збройні сили України розпочали активні удари по російських портах ще у липні. Внаслідок атак українських дронів ворог втратив термінали, а понад сотню суден зазнали пошкоджень.

У відповідь Росія посилила удари по українській портовій інфраструктурі та іноземних суднах.

Як результат, обопільні удари зробили транспортування товарів надто ризикованим і дорогим.

Нагадаємо, Туреччина навіть змушена була звернутися до Росії та України із закликом відновити безпеку цивільного судноплавства у Чорному морі. Київ підтримав ініціативу та запропонував обопільне припинення вогню на морі. Проте у Кремлі традиційно заявили про відсутність "предметних переговорів".