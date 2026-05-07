Як скорочується імпорт Росії до Туреччини?

За даними міністерства торгівлі країни, у період із січня по квітень 2026 року імпорт російських товарів до Туреччини обвалився на 22,8% у річному вимірі, або на 3,5 мільярда доларів, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Туреччина скоротила закупівлі й від інших торгівельних партнерів. Наприклад, на 835 мільйона доларів впав імпорт з ОАЕ, а з Болівії – на 429 мільйона. Однак найбільше падіння з усіх прийшлося саме на Росію.

У розвідці таке скорочення імпорту з Росії пояснюють зовсім не ринковою кон'юнктурою, і тим більше не дипломатичним демаршем.

Це вторинні санкції: американський і європейський тиск на турецькі банки, логістичні компанії й посередників, які обслуговували торгівлю з Росією. Ризик потрапити під обмеження виявився сильнішим за прибуток від роботи з російськими контрагентами,

– говорять у СЗРУ.

Фахівці упевнені, що скорочення імпорту до Туреччини б'є по Кремлю сильніше, ніж може здатися на перший погляд. Адже це означає не лише зменшення валютних надходжень від продажу товарів.

Важливіше те, що занепадають звичні енергетичні маршрути, а торгівельні партнери змінюють поведінку. Турецькі банки й компанії більше не хочуть чекати, доки до них застосують санкції, а самі згортають операції з росіянами.

Скорочення турецького імпорту – симптом того, що посередницька модель обходу санкцій через треті країни розсипається,

– зауважують у розвідці.

Чому Туреччина стала головним партнером для Росії?

У 2022 році Туреччина стала для Росії головним торгівельним містком для Росії. Саме через цю країну Москва відправляла сировину, енергоносії, частину товарів подвійного призначення, використовуючи реекспортні схеми.

Зокрема, єдиним активним маршрутом імпорту газу з Росії в Європу після початку війни проти України залишився "Турецький потік", за даними Євростату.

Однак у 2023 році Анкара почала поступово скорочувати імпорт з Росії:

у 2024 році він впав з 46 до 44 мільярдів доларів;

у 2025 році – до 42,4 мільярда.

Динаміка перший чотирьох місяців 2026-го демонструє, що падіння стрімко прискорюється.

Втім, Росія все ще залишається одним із трьох найбільших постачальників до Туреччини. Близько 70% експорту складають енергоносії, решта – метали, зерно, добрива тощо.

При цьому Москва продає Анкарі товарів на 42,4 мільярда доларів на рік, а купує у відповідь лише на 6,7 мільярда доларів.

Тобто Росія залежить від Туреччини як від ринку збуту значно більше, ніж Туреччина залежить від Росії як від покупця,

– наголошують у СЗРУ.

Важливо! Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук у розмові з 24 Каналом пояснив, що Туреччина зберігає досить контроверсійну позицію щодо війни в Україні. Тобто Анкара виступає за збереження торгових відносин з Києвом, але активно купує у Росії не тільки у сфери нафтопродуктів, але й в інших. Туреччина, на його думку, намагається вибудувати торгівлю з обидвома сторонами конфлікту.

Чому Туреччина зменшує закупівлі газу у Росії?

Туреччина поступово змінює свою енергетичну модель і дедалі більше орієнтується на власні ресурси та альтернативних постачальників. Це дозволяє їй скорочувати залежність від імпорту газу з Росії.

За прогнозами, до кінця 2028 року країна зможе забезпечувати понад половину своїх потреб у природному газі завдяки збільшенню внутрішнього видобутку та розширенню закупівель у США.

Для Росії це означає втрату одного з останніх великих ринків збуту в Європі, адже саме Туреччина довгий час залишалася важливим споживачем російського газу.

Вплинув на Анкару й зовнішній політичний тиск: США активно закликають своїх союзників, зокрема Туреччину, поступово згортати енергетичну співпрацю з Москвою.