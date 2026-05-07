Как сокращается импорт России в Турцию?
По данным министерства торговли страны, в период с января по апрель 2026 года импорт российских товаров в Турцию обвалился на 22,8% в годовом измерении, или на 3,5 миллиарда долларов, сообщает Служба внешней разведки Украины.
Турция сократила закупки и от других торговых партнеров. Например, на 835 миллиона долларов упал импорт из ОАЭ, а из Боливии – на 429 миллиона. Однако наибольшее падение из всех пришлось именно на Россию.
В разведке такое сокращение импорта из России объясняют вовсе не рыночной конъюнктурой, и тем более не дипломатическим демаршем.
Это вторичные санкции: американское и европейское давление на турецкие банки, логистические компании и посредников, которые обслуживали торговлю с Россией. Риск попасть под ограничения оказался сильнее прибыли от работы с российскими контрагентами,
– говорят в СВРУ.
Специалисты уверены, что сокращение импорта в Турцию бьет по Кремлю сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь это означает не только уменьшение валютных поступлений от продажи товаров.
Важнее то, что приходят в упадок привычные энергетические маршруты, а торговые партнеры меняют поведение. Турецкие банки и компании больше не хотят ждать, пока к ним применят санкции, а сами сворачивают операции с россиянами.
Сокращение турецкого импорта – симптом того, что посредническая модель обхода санкций через третьи страны рассыпается,
– отмечают в разведке.
Почему Турция стала главным партнером для России?
В 2022 году Турция стала для России главным торговым мостиком для России. Именно через эту страну Москва отправляла сырье, энергоносители, часть товаров двойного назначения, используя реэкспортные схемы.
В частности, единственным активным маршрутом импорта газа из России в Европу после начала войны против Украины остался "Турецкий поток", по данным Евростата.
Однако в 2023 году Анкара начала постепенно сокращать импорт из России:
- в 2024 году он упал с 46 до 44 миллиардов долларов;
- в 2025 году – до 42,4 миллиарда.
Динамика первых четырех месяцев 2026-го демонстрирует, что падение стремительно ускоряется.
Впрочем, Россия все еще остается одним из трех крупнейших поставщиков в Турцию. Около 70% экспорта составляют энергоносители, остальные – металлы, зерно, удобрения и тому подобное.
При этом Москва продает Анкаре товаров на 42,4 миллиарда долларов в год, а покупает в ответ только на 6,7 миллиарда долларов.
То есть Россия зависит от Турции как от рынка сбыта значительно больше, чем Турция зависит от России как от покупателя,
– отмечают в СВРУ.
Важно! Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в разговоре с 24 Каналом объяснил, что Турция сохраняет достаточно контроверсионную позицию относительно войны в Украине. То есть Анкара выступает за сохранение торговых отношений с Киевом, но активно покупает у России не только в сфере нефтепродуктов, но и в других. Турция, по его мнению, пытается выстроить торговлю с обеими сторонами конфликта.
Почему Турция уменьшает закупки газа у России?
Турция постепенно меняет свою энергетическую модель и все больше ориентируется на собственные ресурсы и альтернативных поставщиков. Это позволяет ей сокращать зависимость от импорта газа из России.
По прогнозам, до конца 2028 года страна сможет обеспечивать более половины своих потребностей в природном газе благодаря увеличению внутренней добычи и расширению закупок в США.
Для России это означает потерю одного из последних крупных рынков сбыта в Европе, ведь именно Турция долгое время оставалась важным потребителем российского газа.
Повлияло на Анкару и внешнее политическое давление: США активно призывают своих союзников, в частности Турцию, постепенно сворачивать энергетическое сотрудничество с Москвой.