Как сократился импорт в Турцию

По данным Турецкого статистического института Turkstat, в августе Турция импортировала из России товаров на 1,93 миллиарда долларов. Хотя еще в июле этот показатель составлял 3,23 миллиарда долларов, пишут российские "Ведомости".

Таким образом, всего за месяц российские поставки сократились примерно на 41%. Августовский показатель стал самым низким с начала 2022 года.

Как развивалась торговля

Тенденция к сокращению российского импорта началась еще в начале года, но настоящий обвал произошел ближе к осени.

В начале года поставки оставались нестабильными:

в январе они составили 3,78 миллиарда долларов;

в феврале – 2,49 миллиарда долларов;

а в марте – 3,51 миллиарда долларов.

В апреле российский импорт в Турцию, напротив, вырос до 4,42 миллиарда долларов. Однако после этого началось новое падение, которое в августе достигло отметки ниже 2 миллиардов долларов.

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В чем причина падения импорта

Главной причиной такой динамики стало критическое ухудшение ситуации с судоходством в Черном и Азовском морях.

Вооруженные силы Украины начали активные удары по российским портам еще в июле. В результате атак украинских дронов противник потерял терминалы, а более сотни судов получили повреждения.

В ответ Россия усилила удары по украинской портовой инфраструктуре и иностранным судам.

В результате взаимные удары сделали транспортировку товаров чрезмерно рискованной и дорогостоящей.

Напомним, Турция даже была вынуждена обратиться к России и Украине с призывом восстановить безопасность гражданского судоходства в Черном море. Киев поддержал инициативу и предложил взаимное прекращение огня на море. Однако в Кремле традиционно заявили об отсутствии "предметных переговоров".