Президент Владимир Зеленский заявил о инициативе по разблокированию морских путей во время общения с журналистами.

Возможно ли морское перемирие?

С предложениями о восстановлении безопасности гражданских перевозок в Украину обратились представители Египта, Индии, Турции и стран Ближнего Востока.

Украинская сторона поддержала эти стремления и выдвинула встречное условие о взаимном прекращении огня на море.

По словам главы государства, международные партнеры положительно восприняли украинскую позицию и взяли на себя обязательство провести соответствующие переговоры с российской стороной.

"Сейчас мы ждем ответа от этих стран, которые должны были связаться с российской стороной после нас или параллельно с нами. Пока что ответа мы не получили,

– отметил Владимир Зеленский.

В настоящее время Украина ожидает официальных результатов этих дипломатических контактов, чтобы определить дальнейшие шаги по разблокированию морских перевозок.

Кстати, ранее мы писали и о том, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за дипломатические шаги, которые должны помочь избежать дефицита топлива на мировом рынке и снизить напряженность. Он предложил ввести двойной мораторий: прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и остановить боевые действия в Черном море.