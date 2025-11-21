"Це ганьба": Швеція обурена, що ЄС платить Росії більше, ніж виділяє Україні

Скільки ЄС витрачає на імпорт з Росії?
Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард перед засідання Ради ЄС, передає 24 Канал з посиланням на "Суспільне".
Дивіться також Якщо Кремль не зупинить війну: США пригрозили Росії новими санкціями та пообіцяли зброю Києву
Міністерка зауважила, що від початку повномасштабної війни загалом Євросоюз надав Україні фінансову допомогу у розмірі 187 мільярдів євро.
Водночас за той самий період країни ЄС, за її словами, імпортували лише російської нафти на 201 мільярд євро.
А якщо додати інші імпортні товари, то загальна сума становить 311 мільярдів євро, що означає, що ми маємо негативну підтримку України на суму 124 мільярди євро. Це просто ганьба,
– наголосила Стенергард.
Глава МЗС Швеції додала, що зараз усі зосереджені на мирних переговорах України та Росії. Втім, вона вважає, що розумних переговорів не буде, якщо ЄС не збільшить підтримку Києва та не посилить тиск на Москву, "бо цілком очевидно, що Росія не бажає вести серйозні мирні переговори".
Швеція має лише два пункти у своєму плані. Це підтримка України та посилення тиску на Росію. І саме на цьому ми повинні зосередитися, щоб змінити ситуацію так, щоб Росія захотіла сісти за стіл переговорів,
– заявила міністерка.
Вона також підкреслила, що було б дуже добре для посилення допомоги Україні використати заморожені російські активи, що зберігаються в ЄС.
Варто знати! Дані про імпорт з Росії до ЄС, про які говорила міністерка, – це інформація Євростату. А допомога Україні включає не лише фінансову, але й гуманітарну, цивільну та військову підтримку.
Як ЄС імпортує з Росії?
Попри бажання розірвати зв'язки з Москвою, ЄС досі залишається найбільшим покупцем російського газу. Країни блоку лідирують у закупівлі як скрапленого російського газу (СПГ), так і трубопровідного, пише The Guardian.
За даними Crea, ЄС купив половину загального обсягу експорту СПГ з Росії.
Також блок закупив 35% російського трубопровідного газу, залишаючись найбільшим покупцем у цьому сегменті.
Загалом ЄС експортував газу на 42 мільярди євро.
Варто знати! Угорщина та Словаччина були найбільшими імпортерами російського газу у вересні цього року. Третім за обсягами імпортером стала Франція.
Що відомо про допомогу ЄС Україні?
Наразі ЄС працює над наданням Україні допомоги у вигляді "репараційного кредиту". Брюссель пропонує задіяти частину з приблизно 300 мільярдів доларів російських активів, заморожених після вторгнення 2022 року. Ідеться про кошти, що стали ліквідними в Euroclear і потенційно можуть стати джерелом для довгострокової фінансової підтримки України.
У самому ЄС нині точаться активні дискусії щодо цього питання. Найбільше спротиву демонструє Бельгія, оскільки саме там зберігається значна частина цих коштів. Уряд країни побоюється юридичних ризиків та можливих позовів з боку Росії.
Брюссель продовжує переконувати бельгійський уряд пом’якшити позицію, однак у випадку, якщо домовитися не вдасться, Євросоюз уже розглядає інші шляхи забезпечення фінансової допомоги Україні.