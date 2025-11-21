"Це ганьба": Швеція обурена, що ЄС платить Росії більше, ніж виділяє Україні

Скільки ЄС витрачає на імпорт з Росії?

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард перед засідання Ради ЄС, передає 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

Міністерка зауважила, що від початку повномасштабної війни загалом Євросоюз надав Україні фінансову допомогу у розмірі 187 мільярдів євро.

Водночас за той самий період країни ЄС, за її словами, імпортували лише російської нафти на 201 мільярд євро.

А якщо додати інші імпортні товари, то загальна сума становить 311 мільярдів євро, що означає, що ми маємо негативну підтримку України на суму 124 мільярди євро. Це просто ганьба,

– наголосила Стенергард.

Глава МЗС Швеції додала, що зараз усі зосереджені на мирних переговорах України та Росії. Втім, вона вважає, що розумних переговорів не буде, якщо ЄС не збільшить підтримку Києва та не посилить тиск на Москву, "бо цілком очевидно, що Росія не бажає вести серйозні мирні переговори".

Швеція має лише два пункти у своєму плані. Це підтримка України та посилення тиску на Росію. І саме на цьому ми повинні зосередитися, щоб змінити ситуацію так, щоб Росія захотіла сісти за стіл переговорів,

– заявила міністерка.

Вона також підкреслила, що було б дуже добре для посилення допомоги Україні використати заморожені російські активи, що зберігаються в ЄС.

Варто знати! Дані про імпорт з Росії до ЄС, про які говорила міністерка, – це інформація Євростату. А допомога Україні включає не лише фінансову, але й гуманітарну, цивільну та військову підтримку.

Як ЄС імпортує з Росії?

Попри бажання розірвати зв'язки з Москвою, ЄС досі залишається найбільшим покупцем російського газу. Країни блоку лідирують у закупівлі як скрапленого російського газу (СПГ), так і трубопровідного, пише The Guardian.

За даними Crea, ЄС купив половину загального обсягу експорту СПГ з Росії.

Також блок закупив 35% російського трубопровідного газу, залишаючись найбільшим покупцем у цьому сегменті.

Загалом ЄС експортував газу на 42 мільярди євро.

Варто знати! Угорщина та Словаччина були найбільшими імпортерами російського газу у вересні цього року. Третім за обсягами імпортером стала Франція.

