Індекс борщу: як змінились ціни в Україні від початку війни

За 11 місяців війни вартість борщу в Україні зросла на 21,2%. Нині ціна порції борщу на чотирьох осіб складе 99,2 гривні.

Індекс борщу

Порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом станом на 13 січня 2023 року обійдеться в 99,2 гривні. Найбільше за 11 місяців подорожчала свинина, а от буряк навпаки подешевшав майже в половину.

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Які категорії подорожчали за 11 місяців

Свинина – ціна 400 грамів цього продукту зросла на 63,7% за 11 місяців. У лютому для приготування порції на чотирьох осіб достатньо було 102,1 гривні, а зараз потрібно 167,21 гривні.

– ціна 400 грамів цього продукту зросла на 63,7% за 11 місяців. У лютому для приготування порції на чотирьох осіб достатньо було 102,1 гривні, а зараз потрібно 167,21 гривні. Морква подорожчала на 26,48%. Тепер за 150 грамів потрібно віддати 25,6 гривні проти 20,24 гривні раніше.

подорожчала на 26,48%. Тепер за 150 грамів потрібно віддати 25,6 гривні проти 20,24 гривні раніше. Сметана – на 31,91% до 40,26 гривні за 100 грамів. Раніше ціна в магазинах в середньому складала 30,56 гривні.

Що подешевшало за 11 місяців

Картопля від початку війни навпаки подешевшала, хоч і найменше – на 32,08% до 10,1 гривні проти 14,87 гривні за пів кіло.

від початку війни навпаки подешевшала, хоч і найменше – на 32,08% до 10,1 гривні проти 14,87 гривні за пів кіло. Капуста знизилась у ціні на 45,89% до 13,17 гривні за пів кілограма. На початку війни ціна складала 24,34 гривні.

знизилась у ціні на 45,89% до 13,17 гривні за пів кілограма. На початку війни ціна складала 24,34 гривні. Буряк подешевшав найбільше на 48,02% до 11,93 гривні за 400 грамів. Раніше ціна складала 22,95 гривні за цю ж кількість грамів.

Як змінилась ціна борщу в Україні під час війн / Інфографіка BRDO

Як змінились ціни за рік

У 2022 році продовольчі ціни зросли на 34,4%. Загалом у річному вимірі подорожчали всі категорії продуктів – найбільше додали у ціні яйця та фрукти (76,6% та 73,8% відповідно). Річна інфляція склала 26,6%, що менше прогнозів уряду, НБУ та міжнародних організацій.

На думку експертів у 2023 році теж всі категорії продуктів продовжать дорожчати. Це стосується насамперед олії, хлібопродуктів та овочів через окупацію південних територій. Більше про це, читайте тут.