Індексацію проводять неправильно: пенсіонери масово звертаються в суд
В Україні традиційно відбувається пенсійна індексація у березні. Завдяки цій процедурі, пенсії зростають. Проте не завжди вона відбувається коректно.
Чому на ПФУ подають в суд через індексацію?
У травні зросла кількість судів щодо перерахунку пенсій через неправильне застосування процедури індексації. Зокрема, цікавий випадок розглянув Полтавський окружний адміністративний суд, повідомляє OBOZ.UA.
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Йдеться про справу №440/3770/26. Місцевий пенсіонер подав позов проти Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області.
Як відомо, позивач вказує, що ПФУ ігнорував збільшення показника середньої заробітної плати. Йдеться саме про період з 2021 по 2026 роки.
А от Пенсійний фонд мав іншу позицію:
- представники фонду стверджували, що через те, що пенсія була обчислена на базі зарплати за 2017 – 2019 роки, були відсутні підстави для автоматичної індексації за постановами Кабміну;
- саме через це, для пенсіонера повноцінний перерахунок не відбувався, нараховувались лише фіксовані доплати в розмірі 100 – 135 гривень.
Суд виніс рішення. Було визначено, що ПФУ буде зобов'язаний перерахувати пенсію шляхом послідовного множення базового показника – 7 763,17 гривні на відповідні коефіцієнти:
- 1,11;
- 1,14;
- 1,197;
- 1,0796;
- 1,115.
Що відомо про індексацію 2026 року?
У березні відбулася масштабна індексація. Цьогорічний показник – 12,1%.
Цей перерахунок торкнувся пенсій, призначених по 31 грудня 2025 року включно. Процес індексування відбувався автоматично. Мінімальне зростання виплат склало 100 гривень, а максимальне – 2 595 гривень.