Індексацію проводять неправильно: пенсіонери масово звертаються в суд

В Україні традиційно відбувається пенсійна індексація у березні. Завдяки цій процедурі, пенсії зростають. Проте не завжди вона відбувається коректно.

Чому на ПФУ подають в суд через індексацію?

У травні зросла кількість судів щодо перерахунку пенсій через неправильне застосування процедури індексації. Зокрема, цікавий випадок розглянув Полтавський окружний адміністративний суд, повідомляє OBOZ.UA.

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Йдеться про справу №440/3770/26. Місцевий пенсіонер подав позов проти Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Як відомо, позивач вказує, що ПФУ ігнорував збільшення показника середньої заробітної плати. Йдеться саме про період з 2021 по 2026 роки.

А от Пенсійний фонд мав іншу позицію:

представники фонду стверджували, що через те, що пенсія була обчислена на базі зарплати за 2017 – 2019 роки, були відсутні підстави для автоматичної індексації за постановами Кабміну;

саме через це, для пенсіонера повноцінний перерахунок не відбувався, нараховувались лише фіксовані доплати в розмірі 100 – 135 гривень.

Суд виніс рішення. Було визначено, що ПФУ буде зобов'язаний перерахувати пенсію шляхом послідовного множення базового показника – 7 763,17 гривні на відповідні коефіцієнти:

1,11;

1,14;

1,197;

1,0796;

1,115.

Що відомо про індексацію 2026 року?