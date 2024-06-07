Індексація пенсій: чиї виплати не зростуть

Під час індексації пенсій на весні далеко не всі українці отримали підвищення виплат. Це пов'язано з заморожуванням розмірів виплат певним особам.

Кому не індексують виплати

Для частини українців влада не проводить індексацію пенсій. В першу чергу це стосується громадян, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років – їх пенсії нараховані з огляду на нещодавні економічні зміни.

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Українці, котрі отримують мінімальну пенсію, не проходять індексацію. Держава поступово підвищує їхні доплати до пенсійного мінімуму. Також виплати не ростуть у осіб з високими пенсіями.

Позитивною зміною для пенсіонерів є те, що ті, кому виповнюється 70 років, можуть розраховувати на отримання надбавки до пенсії. Ця надбавка автоматично нараховується в місяці, коли особі виповнюється 70 років, і з часом її розмір збільшується і становить від 300 до 570 гривень, залежно від віку.

Що відомо про березневу індексацію

У березні 2024 року приблизно 10 мільйонів українців отримали підвищення пенсій в результаті індексації. Весняне осучаснення пенсій відбулося із застосуванням коефіцієнту 1,079, що призвело до зростання пенсій майже на 8%. Мінімальне підвищення пенсії становило 100 гривень, а максимальне – 1 577 гривень.

Також проіндексували виплати: