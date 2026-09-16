Осінній індексації бути чи ні: кому нарахують додаткові гроші

Багатьох українців хвилює питання можливого перегляду соціальних виплат у найближчі місяці. Хоча масштабних змін для всіх не передбачається, частина громадян все ж побачить більші суми на своїх рахунках.

Чи буде індексація пенсії до кінця жовтня?

Нової загальної індексації пенсій до кінця жовтня не буде, оскільки такий перерахунок проводиться лише раз на рік, про що офіційно нагадує Пенсійний фонд України.

Проте відсутність масового підвищення не означає замороження доходів: окремі категорії пенсіонерів гарантовано отримають більші суми завдяки цільовим доплатам та індивідуальним надбавкам.

За що можна отримати додаткові гроші?

Сума у вашому гаманці безпосередньо залежить від віку, соціального статусу та життєвих обставин. Наприклад, непрацюючі пенсіонери, які самостійно виховують дітей до 18 років, мають право на щомісячну доплату у розмірі 150 гривень.

Якщо людина одночасно підпадає під кілька категорій, загальне збільшення виплат буде суттєвішим, адже надбавки можуть сумуватися,

– пояснюють фахівці соціального відомства.

Значно більші суми передбачені для багатодітних матерів: жінкам, які народили або всиновили п'ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, держава щомісяця доплачує майже 900 гривень.

Що відомо про надбавки та індексацію?

Нагадаємо, що основний етап підвищення доходів українців відбувся ще 1 березня 2026 року, коли виплати проіндексували на 12,1%. Тоді мінімальна надбавка склала 100 гривень, а максимальна була обмежена сумою у 2 595 гривень.

Крім того, як ми вже повідомляли, в Україні діє автоматична система вікових доплат: після досягнення 70 років пенсіонери отримують додатково до 300 гривень, від 75 років – до 456 гривень, а ті, хто перетнув 80-річний рубіж, мають надбавку до 570 гривень.