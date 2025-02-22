Індексація пенсій: звідки ПФУ братиме гроші на перерахунок виплат

Бюджет Пенсійного фонду України наповнюється здебільшого завдяки страховим внескам. Однак в умовах повномасштабного вторгнення такого наповнення може не вистачати.

Звідки ПФУ братиме кошти на індексацію пенсій

Проте надходження до ПФУ коштів військових, які отримують (порівняно з іншими) високе грошове забезпечення, відбуваються, розповів експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін для 24 каналу.

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Він додав, що десь на дві третини бюджет фонду покривається виплатою єдиного внеску. Все решта – це дотації з державного бюджету України,

Станом на сьогодні державний бюджет є дефіцитним. Зокрема доходи з нього переважно виділяються на потреби українського війська.

Відповідно до проєкту бюджету на 2025 рік:

дохідна частина складає 2,3 трильйона гривень;

видаткова – майже 4 трильйони гривень.

Водночас дефіцит покриватиметься внаслідок запозичень і міжнародної допомоги від партнерів. Тому, згідно зі слів Сергія Коробкіна, на першу половину 2025 року в України є гроші, аби покрити всі видатки.

Зауважте! Так індексація відбудеться, але вона може бути не такою суттєвою.