Індія заявила, що купуватиме російську нафту поки вона не під санкціями
Джерело:Reuters
Індійський уряд заявив, що й досі купує російську нафту. Він аргументував це тим, що вона дешевша та не перебуває під санкціями.
Індія купує російську нафту
Міністр нафти і газу Індії Хардіп Сінгх Пурі розповів для Reuters, що країна продовжуватиме купувати російську нафту.
Читайте також Вартість авіаквитків в Росії зросла до 22-річного рекорду
Якщо суб'єкт не під санкціями, то немає жодних сумнівів: я купуватиму у найдешевшого постачальника,
– сказав він.
Проте не лише Індія купує російську нафту, також до таких клієнтів належать європейські країни і японські компанії.
Нагадаємо! Індія є третім у світі споживачем нафти і залежить від неї на 88%.
Зараз реалізуються проєкти зі збільшення його до 300 мільйонів тонн на рік. І ми думаємо, чи варто збільшувати до 400 чи 450 мільйонів тонн,
– сказав міністр.
Річна потужність нафтоперероблення в Індії становить 252 мільйони тонн.