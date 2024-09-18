Індія заявила, що купуватиме російську нафту поки вона не під санкціями

Індійський уряд заявив, що й досі купує російську нафту. Він аргументував це тим, що вона дешевша та не перебуває під санкціями.

Індія купує російську нафту

Міністр нафти і газу Індії Хардіп Сінгх Пурі розповів для Reuters, що країна продовжуватиме купувати російську нафту.

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Якщо суб'єкт не під санкціями, то немає жодних сумнівів: я купуватиму у найдешевшого постачальника,

– сказав він.

Проте не лише Індія купує російську нафту, також до таких клієнтів належать європейські країни і японські компанії.

Нагадаємо! Індія є третім у світі споживачем нафти і залежить від неї на 88%.

Зараз реалізуються проєкти зі збільшення його до 300 мільйонів тонн на рік. І ми думаємо, чи варто збільшувати до 400 чи 450 мільйонів тонн,

– сказав міністр.

Річна потужність нафтоперероблення в Індії становить 252 мільйони тонн.