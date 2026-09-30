Найбільша економіка Європи не втримала ціни: інфляція злетіла до максимуму

Інфляція в Німеччині у вересні прискорилася сильніше, ніж очікували економісти, і досягла найвищого рівня майже за три роки. Це посилює тиск на Європейський центральний банк напередодні його наступного рішення щодо процентних ставок.

Що спровокувало стрибок цін

У вересні споживчі ціни в Німеччині підскочили на 3,3% у річному вимірі. Це перевищило прогноз економістів, які очікували показник на рівні 3,2%, пише Bloomberg.

Основною причиною такого різкого подорожчання життя стала вартість енергоносіїв.

Водночас базова інфляція, яка не враховує найбільш нестабільні компоненти, зокрема енергію та продукти харчування, залишилася на рівні 2,4%.

Проте загальна картина по єврозоні виглядає тривожно. Неочікувано високі показники інфляції раніше продемонстрували:

Франція;

Італія;

Іспанія.

В Іспанії, наприклад, зростання споживчих цін досягло цілих 5%, зокрема через різке подорожчання пального.

Чому інфляція турбує ЄЦБ

Через нові дані Європейський центральний банк (ЄЦБ) опинився у складній ситуації. Адже вони демонструють, що інфляція в єврозоні рухається до рівня, який майже вдвічі перевищує ціль центробанку у 2%.

Щоб стримати ціни, регулятор уже двічі підвищував процентні ставки. Наразі головна інтрига полягає в тому, чи наважиться ЄЦБ на нове підвищення вже у жовтні, чи візьме паузу до грудня.

Вищі, ніж очікувалося, темпи зростання цін у Німеччині та інших країнах єврозони посилюють нашу думку, що ЄЦБ ще раз підвищить процентні ставки цього року,

– вважає економіст Bloomberg Economics Мартін Адеммер.

Представники банку, які зазвичай виступають за м'якшу політику, також вже не виключають жорстких кроків до кінця року.

Нагадаємо, інфляція у Польщі також зросла у вересні до найвищого показника із середини 2025 року – 4%. Причиною стало різке підвищення цін на паливо через перебої, спричинені війною на Близькому Сході.